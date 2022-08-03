Пик Данте (фильм, 1997) смотреть онлайн

Вулканолог Гарри Далтон приезжает в маленький городок и обнаруживает, что местный дремлющий вулкан вот-вот проснется. Но никто не верит ученому, кроме мэра Рэйчел Вандо. Внезапно день превращается в ночь, и город накрывает огненная лавина.

