Пик Данте (фильм, 1997) смотреть онлайн
9.01997, Dante's Peak
Боевик, Триллер103 мин12+
О фильме
Вулканолог Гарри Далтон приезжает в маленький городок и обнаруживает, что местный дремлющий вулкан вот-вот проснется. Но никто не верит ученому, кроме мэра Рэйчел Вандо. Внезапно день превращается в ночь, и город накрывает огненная лавина.
СтранаСША
ЖанрБоевик, Приключения, Триллер
КачествоSD
Время103 мин / 01:43
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.1 IMDb
- Режиссёр
Роджер
Дональдсон
- Актёр
Пирс
Броснан
- Актриса
Линда
Хэмилтон
- ДРАктриса
Джейми
Рене Смит
- ДФАктёр
Джереми
Фоули
- ЭХАктриса
Элизабет
Хоффман
- ЧХАктёр
Чарльз
Хэллахан
- Актёр
Грант
Хеслов
- КТАктёр
Кирк
Тратнер
- АФАктриса
Арабелла
Филд
- Актёр
Ма
Ци
- ЛБСценарист
Лесли
Боэм
- ИХПродюсер
Илона
Херцберг
- Продюсер
Гейл
Энн Хёрд
- ДМПродюсер
Джефф
Мерфи
- АМХудожница
Айзис
Массенден
- ММХудожник
Марвин
Марч
- КБМонтажёр
Конрад
Бафф IV
- ТХМонтажёр
Тина
Хирш
- ХЭМонтажёр
Ховард
Э. Смит
- Оператор
Анджей
Бартковяк
- ДФКомпозитор
Джон
Фриззелл