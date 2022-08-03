1953 год, поселок Кандалакша. Городской дурачок Петя вообразил, что он милиционер, поборник справедливости и порядка, более того, он инспектор ГАИ. У него есть казенная портупея и милицейская фуражка, а в настоящей кобуре пусть и деревянный, но все-таки пистолет. Никто не пытается разубедить его в таком безобидном посягательстве на власть. Даже машины начальника строительства и главного инженера останавливаются после жеста «инспектора Пети».

