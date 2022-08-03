Петя по дороге в Царствие Небесное
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Петя по дороге в Царствие Небесное

Петя по дороге в Царствие Небесное (фильм, 2009) смотреть онлайн

2009, Петя по дороге в Царствие Небесное
Драма, Комедия96 мин18+

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О фильме

1953 год, поселок Кандалакша. Городской дурачок Петя вообразил, что он милиционер, поборник справедливости и порядка, более того, он инспектор ГАИ. У него есть казенная портупея и милицейская фуражка, а в настоящей кобуре пусть и деревянный, но все-таки пистолет. Никто не пытается разубедить его в таком безобидном посягательстве на власть. Даже машины начальника строительства и главного инженера останавливаются после жеста «инспектора Пети».

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Драма
Качество
Full HD
Время
96 мин / 01:36

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Петя по дороге в Царствие Небесное»