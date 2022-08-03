Петя по дороге в Царствие Небесное (фильм, 2009) смотреть онлайн
2009, Петя по дороге в Царствие Небесное
Драма, Комедия96 мин18+
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О фильме
1953 год, поселок Кандалакша. Городской дурачок Петя вообразил, что он милиционер, поборник справедливости и порядка, более того, он инспектор ГАИ. У него есть казенная портупея и милицейская фуражка, а в настоящей кобуре пусть и деревянный, но все-таки пистолет. Никто не пытается разубедить его в таком безобидном посягательстве на власть. Даже машины начальника строительства и главного инженера останавливаются после жеста «инспектора Пети».
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
5.9 IMDb
- НДРежиссёр
Николай
Досталь
- ЕПАктёр
Егор
Павлов
- МЗАктриса
Мария
Звонарева
- АКАктёр
Артем
Кобзев
- ЮПАктёр
Юрий
Пономаренко
- ЗРАктёр
Захар
Ронжин
- Актёр
Константин
Быков
- Актёр
Александр
Коршунов
- Актёр
Роман
Мадянов
- Актриса
Светлана
Тимофеева-Летуновская
- ЕРАктёр
Евгений
Редько
- МКСценарист
Михаил
Кураев
- Продюсер
Федор
Попов
- СБПродюсер
Светлана
Безган
- ЕДХудожница
Евгения
Досталь
- АХОператор
Алишер
Хамидходжаев
- ОТОператор
Олег
Теплинский
- АШКомпозитор
Алексей
Шелыгин