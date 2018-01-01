Биография

Егор Павлов — российский киноактер. Родился в Москве 11 декабря 1987 года. С детских лет был погружен в театральную атмосферу, его родители — актеры: Юрий и Елена Павловы. Вместе с ними мальчик часто бывал на спектаклях и съемках. Его завораживала актерская игра, поэтому он уже подростком решил посвятить себя творчеству. После школы Егор поступил в Театральный институт имени Бориса Щукина, который окончил в 2008 году. Еще студентом он участвовал в постановках московского театра «Около дома Станиславского». Сняться в первой кинокартине Егора Павлова пригласил известный режиссер Николай Досталь. Это была главная роль в комедийной драме «Петя по дороге в Царствие Небесное». Вторая работа в кино — в сериале «Тень Чикатило», который был снят по сценарию Сергея Волкова в 2024 году.