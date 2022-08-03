Анимационная сказка о мальчике и его немой сестре, которая принадлежит к древнему народу полулюдей-полутюленей, за которыми охотится злая ведьма. Вторая часть трилогии режиссера Томма Мура, посвященной ирландской мифологии. У смотрителя маяка Конора двое детей: Бен и Сирша. Бен недолюбливает свою немую сестру, ведь он уверен — из-за нее они лишились матери, которая исчезла сразу после рождения девочки. На свой шестой день рождения Сирша находит на чердаке загадочный костюм, который позволяет ей превращаться в тюленя. Все дело в том, что она — часть древнего народа шелки, как и ее мать. Вскоре Бен и Сирша узнают, что за ней охотится сова-колдунья Маха, которая мечтает обратить девочку в камень, как она уже сделала со многими духами до этого.

