Песнь моря (фильм, 2014) смотреть онлайн
О фильме
Анимационная сказка о мальчике и его немой сестре, которая принадлежит к древнему народу полулюдей-полутюленей, за которыми охотится злая ведьма. Вторая часть трилогии режиссера Томма Мура, посвященной ирландской мифологии. У смотрителя маяка Конора двое детей: Бен и Сирша. Бен недолюбливает свою немую сестру, ведь он уверен — из-за нее они лишились матери, которая исчезла сразу после рождения девочки. На свой шестой день рождения Сирша находит на чердаке загадочный костюм, который позволяет ей превращаться в тюленя. Все дело в том, что она — часть древнего народа шелки, как и ее мать. Вскоре Бен и Сирша узнают, что за ней охотится сова-колдунья Маха, которая мечтает обратить девочку в камень, как она уже сделала со многими духами до этого.
СтранаИрландия, Люксембург, Дания, Бельгия, Франция
ЖанрСемейный, Мультфильм, Приключения, Драма, Фэнтези
КачествоSD
Время89 мин / 01:29
Рейтинг
- ТМРежиссёр
Томм
Мур
- ДРАктёр
Дэвид
Роул
- Актёр
Брендан
Глисон
- ЛХАктриса
Лиза
Хэннигэн
- ФФАктриса
Финола
Флэнаган
- ЛОАктриса
Люси
О’Коннелл
- ДКАктёр
Джон
Кенни
- ПШАктёр
Пэт
Шорт
- КОАктёр
Колм
О’Снодай
- ЛХАктёр
Лиам
Хурикан
- КЩАктёр
Кевин
Щвершч
- УКСценарист
Уилл
Коллинз
- ТМСценарист
Томм
Мур
- ККПродюсер
Клеман
Кальве
- ВВАктриса дубляжа
Виктория
Войнич-Слуцкая
- Актриса дубляжа
Юлия
Рудина
- КЦАктёр дубляжа
Константин
Цыбульский
- ИСАктёр дубляжа
Иван
Семёнов
- ВПАктёр дубляжа
Вадим
Прохоров
- ДБМонтажёр
Дарра
Бирн
- БККомпозитор
Бруно
Куле