Песнь моря
Актёры и съёмочная группа фильма «Песнь моря»

Режиссёры

Томм Мур

Tomm Moore
Режиссёр

Актёры

Дэвид Роул

David Rawle
АктёрBen
Брендан Глисон

Brendan Gleeson
АктёрConor / Mac Lir
Лиза Хэннигэн

Lisa Hannigan
АктрисаBronach
Финола Флэнаган

Fionnula Flanagan
АктрисаGranny / Macha
Люси О’Коннелл

Lucy O'Connell
АктрисаSaoirse
Джон Кенни

Jon Kenny
АктёрFerry Dan / The Great Seanachaí
Пэт Шорт

Pat Shortt
АктёрLug
Колм О’Снодай

Colm Ó'Snodaigh
АктёрMossy
Лиам Хурикан

Liam Hourican
АктёрSpud / Bus Driver
Кевин Щвершч

Kevin Swierszcz
АктёрYoung Ben

Сценаристы

Уилл Коллинз

Will Collins
Сценарист
Томм Мур

Tomm Moore
Сценарист

Продюсеры

Клеман Кальве

Clément Calvet
Продюсер

Актёры дубляжа

Виктория Войнич-Слуцкая

Актриса дубляжа
Юлия Рудина

Актриса дубляжа
Константин Цыбульский

Актёр дубляжа
Иван Семёнов

Актёр дубляжа
Вадим Прохоров

Актёр дубляжа

Монтажёры

Дарра Бирн

Darragh Byrne
Монтажёр

Композиторы

Бруно Куле

Bruno Coulais
Композитор