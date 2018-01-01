Wink
Актёры и съёмочная группа фильма «Переводчик»

Режиссёры

Гай Ричи

Guy Ritchie
Режиссёр

Актёры

Джейк Джилленхол

Jake Gyllenhaal
АктёрMaster Sergeant John Kinley
Дар Салим

Dar Salim
АктёрAhmed
Джонни Ли Миллер

Jonny Lee Miller
АктёрColonel Vokes
Александр Людвиг

Alexander Ludwig
АктёрSergeant Declan O'Brady
Энтони Старр

Antony Starr
АктёрEddie Parker
Эмили Бичем

Emily Beecham
АктрисаCaroline Kinley
Джейсон Вонг

Jason Wong
АктёрJoshua 'JJ' Jung
Шон Сагар

Sean Sagar
АктёрCharlie 'Jizzy' Crow
Риз Йэтс

Rhys Yates
АктёрTom 'Tom Cat' Hancock
Кристиан Очоа

Christian Ochoa Lavernia
АктёрEduardo 'Chow Chow' Lopez (в титрах: Christian Ochoa)

Сценаристы

Гай Ричи

Guy Ritchie
Сценарист
Айван Эткинсон

Ivan Atkinson
Сценарист
Марн Дэвис

Marn Davies
Сценарист

Продюсеры

Гай Ричи

Guy Ritchie
Продюсер
Айван Эткинсон

Ivan Atkinson
Продюсер
Джон Фридберг

John Friedberg
Продюсер

Актёры дубляжа

Михаил Тихонов

Актёр дубляжа
Максим Галиц

Актёр дубляжа
Василий Дахненко

Актёр дубляжа
Михаил Данилюк

Актёр дубляжа
Александр Хошабаев

Актёр дубляжа

Художники

Линда Уилсон

Linda Wilson
Художница

Монтажёры

Джеймс Херберт

James Herbert
Монтажёр

Операторы

Эд Уайлд

Ed Wild
Оператор

Композиторы

Кристофер Бенстед

Christopher Benstead
Композитор