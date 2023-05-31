Переводчик (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

«Переводчик», фильм 2022 года, — военная драма Гая Ричи с Джейком Джилленхолом в роли сержанта, которого чувство долга вновь зовет на поле боя.



Афганистан, 2018. Старший сержант армии США Джон Кинли ищет оружейные склады талибов вместе со своим отрядом. В этом непростой работе американцам помогают переводчики из местных, и Ахмед один из них. В ходе опасного задания солдаты отряда Кинли погибают, а сам Джейк получает серьезное ранение. Несмотря на огромный риск, Ахмед в одиночку тащит его на американскую базу, после чего пути сержанта и переводчика расходятся. Вернувшись на родину героем, Кинли узнает, что Ахмеду грозит смертельная опасность, и отправляется обратно в Афганистан на помощь своему спасителю.



