Переводчик (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
«Переводчик», фильм 2022 года, — военная драма Гая Ричи с Джейком Джилленхолом в роли сержанта, которого чувство долга вновь зовет на поле боя.
Афганистан, 2018. Старший сержант армии США Джон Кинли ищет оружейные склады талибов вместе со своим отрядом. В этом непростой работе американцам помогают переводчики из местных, и Ахмед один из них. В ходе опасного задания солдаты отряда Кинли погибают, а сам Джейк получает серьезное ранение. Несмотря на огромный риск, Ахмед в одиночку тащит его на американскую базу, после чего пути сержанта и переводчика расходятся. Вернувшись на родину героем, Кинли узнает, что Ахмеду грозит смертельная опасность, и отправляется обратно в Афганистан на помощь своему спасителю.
Хотите узнать, на что способна настоящая дружба и сможет ли Кинли подоспеть вовремя на помощь своему спасителю? Смотреть фильм «Переводчик» в хорошем качестве онлайн вы можете на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- Режиссёр
Гай
Ричи
- Актёр
Джейк
Джилленхол
- ДСАктёр
Дар
Салим
- Актёр
Джонни
Ли Миллер
- Актёр
Александр
Людвиг
- ЭСАктёр
Энтони
Старр
- ЭБАктриса
Эмили
Бичем
- ДВАктёр
Джейсон
Вонг
- ШСАктёр
Шон
Сагар
- РЙАктёр
Риз
Йэтс
- КОАктёр
Кристиан
Очоа
- Сценарист
Гай
Ричи
- АЭСценарист
Айван
Эткинсон
- МДСценарист
Марн
Дэвис
- Продюсер
Гай
Ричи
- АЭПродюсер
Айван
Эткинсон
- ДФПродюсер
Джон
Фридберг
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тихонов
- МГАктёр дубляжа
Максим
Галиц
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- МДАктёр дубляжа
Михаил
Данилюк
- АХАктёр дубляжа
Александр
Хошабаев
- ЛУХудожница
Линда
Уилсон
- ДХМонтажёр
Джеймс
Херберт
- ЭУОператор
Эд
Уайлд
- КБКомпозитор
Кристофер
Бенстед