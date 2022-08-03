Переправа 2
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Переправа 2

Переправа 2 (фильм, 2015) смотреть онлайн

2015, The Crossing 2
Исторический, Военный120 мин18+

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О фильме

Герои фильма уже поднялись на борт злополучного корабля «Тайпин». Как и остальные пассажиры лайнера, они оказались на краю смерти. Всe смешалось в бурном потоке волн: радость и печаль, любовь и ненависть, жизнь и смерть. Кто сможет спастись и вырваться из круговорота трагических событий?

Страна
Китай, Южная Корея, Япония, США
Жанр
Военный, Исторический, Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
120 мин / 02:00

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Переправа 2»