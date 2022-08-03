Переправа 2 (фильм, 2015) смотреть онлайн
2015, The Crossing 2
Исторический, Военный120 мин18+
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О фильме
Герои фильма уже поднялись на борт злополучного корабля «Тайпин». Как и остальные пассажиры лайнера, они оказались на краю смерти. Всe смешалось в бурном потоке волн: радость и печаль, любовь и ненависть, жизнь и смерть. Кто сможет спастись и вырваться из круговорота трагических событий?
СтранаКитай, Южная Корея, Япония, США
ЖанрВоенный, Исторический, Драма, Мелодрама
КачествоSD
Время120 мин / 02:00
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
6.1 IMDb
- Режиссёр
Джон
Ву
- ТКАктёр
Такеши
Канеширо
- Актриса
Чжан
Цзыи
- ТДАктёр
Тун
Давэй
- МНАктриса
Масами
Нагасава
- ХСАктёр
Хуан
Сяомин
- Актриса
Сон
Хе-гё
- АВАктриса
Анджелес
Ву
- ФЮАктриса
Фэй
Юй
- ТЯАктёр
Тони
Ян
- ДХАктёр
Денни
Хуан
- ВХСценарист
Ван
Хуэйлин
- Сценарист
Су
Чаобинь
- Продюсер
Теренс
Чан
- ЦЛПродюсер
Цуй
Лумэн
- КЭПродюсер
Кун
Эргоу
- ССАктёр дубляжа
Сергей
Смирнов
- ТЕАктриса дубляжа
Татьяна
Ермилова
- ПЧАктёр дубляжа
Прохор
Чеховской
- МФАктриса дубляжа
Мария
Фортунатова
- АВАктёр дубляжа
Алексей
Войтюк
- ЧТХудожник
Чэнь
Тунсюнь
- ИГМонтажёр
Исмаэль
Гомес III
- ТИКомпозитор
Таро
Ивасиро