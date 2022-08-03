Переправа 2 (фильм, 2015) смотреть онлайн

Герои фильма уже поднялись на борт злополучного корабля «Тайпин». Как и остальные пассажиры лайнера, они оказались на краю смерти. Всe смешалось в бурном потоке волн: радость и печаль, любовь и ненависть, жизнь и смерть. Кто сможет спастись и вырваться из круговорота трагических событий?

