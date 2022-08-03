Перекрестный огонь (фильм, 2014) смотреть онлайн
2014, Bad Country
Боевик, Драма100 мин18+
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О фильме
Фильм снят по реальным событиям. Расследование детектива Бада Картера приводит к аресту Джесси Вейланда, наемного убийцы из преступного синдиката. Вейланд осознает, что попав в тюрьму, он потеряет свою семью, и решает довериться Картеру, став его информатором.
Рейтинг
5.6 КиноПоиск
5.8 IMDb
- КБРежиссёр
Крис
Бринкер
- МДАктёр
Мэтт
Диллон
- Актёр
Уиллем
Дефо
- Актёр
Нил
Макдона
- ЭСАктриса
Эми
Смарт
- Актёр
Крис
Маркетт
- ДЙАктёр
Дон
Йессо
- КЧАктёр
Кевин
Чэпмен
- Актёр
Билл
Дьюк
- Актёр
Том
Беренджер
- КДАктёр
Кристофер
Денэм
- ДГСценарист
Джонатан
Гиршбейн
- МБСценарист
Майк
Барнетт
- Д’Сценарист
Дон
’Бад’ Коннор
- ТАСценарист
Том
Абернати
- ТАПродюсер
Том
Абернати
- МБПродюсер
Майк
Барнетт
- КБПродюсер
Крис
Бринкер
- ХЭМонтажёр
Ховард
Э. Смит
- ЗПОператор
Зоран
Попович
- Композитор
Джефф
Дэнна