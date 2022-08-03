Перекрестный огонь (фильм, 2014) смотреть онлайн

Фильм снят по реальным событиям. Расследование детектива Бада Картера приводит к аресту Джесси Вейланда, наемного убийцы из преступного синдиката. Вейланд осознает, что попав в тюрьму, он потеряет свою семью, и решает довериться Картеру, став его информатором.

