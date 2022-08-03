Wink
Фильмы
Перекрестный огонь

Перекрестный огонь (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, Bad Country
Боевик, Драма100 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Фильм снят по реальным событиям. Расследование детектива Бада Картера приводит к аресту Джесси Вейланда, наемного убийцы из преступного синдиката. Вейланд осознает, что попав в тюрьму, он потеряет свою семью, и решает довериться Картеру, став его информатором.

Страна
США
Жанр
Боевик, Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
100 мин / 01:40

Рейтинг

5.6 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Перекрестный огонь»