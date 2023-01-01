Перед рассветом (фильм, 1995) смотреть онлайн
1995, Before Sunrise
Драмы, Мелодрамы96 мин18+
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Сюжет
Молодой американец Джесси знакомится в поезде с красивой француженкой Селин. Они сразу находят много общих тем для разговоров, и Джесси уговаривает Селин сойти вместе с ним в Вене, чтобы провести вместе вечер и ночь, так как наутро он должен улететь домой в Штаты.
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Информация
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
8.1 IMDb
- РЛРежиссёр
Ричард
Линклейтер
- Актёр
Итан
Хоук
- Актриса
Жюли
Дельпи
- АЭАктриса
Андреа
Экерт
- ХПАктёр
Ханно
Пёшль
- КБАктёр
Карл
Брукшвайгер
- ТРАктёр
Текс
Рубиновиц
- ЭМАктриса
Эрни
Мангольд
- ДКАктёр
Доминик
Кастелль
- ХМАктёр
Хаймон
Мария Буттингер
- ХВАктёр
Харольд
Вайглайн
- РЛСценарист
Ричард
Линклейтер
- ККСценарист
Ким
Кризан
- ЭУПродюсер
Энн
Уолкер-МакБэй
- Продюсер
Грегори
Джейкобс
- САМонтажёр
Сандра
Адер
- ЛДОператор
Ли
Дэниэл
- ФФКомпозитор
Фред
Фрит