Перед рассветом
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Перед рассветом

Перед рассветом (фильм, 1995) смотреть онлайн

1995, Before Sunrise
Драмы, Мелодрамы96 мин18+

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Сюжет

Молодой американец Джесси знакомится в поезде с красивой француженкой Селин. Они сразу находят много общих тем для разговоров, и Джесси уговаривает Селин сойти вместе с ним в Вене, чтобы провести вместе вечер и ночь, так как наутро он должен улететь домой в Штаты.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Перед рассветом»

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