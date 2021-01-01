Переаттестация
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Переаттестация

Переаттестация (фильм, 2021) смотреть онлайн

6.32021, Переаттестация
Драмы18 мин18+

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Сюжет

Тихое, интеллигентное, с виду приятное семейство прожило свою жизнь ни хорошо, ни плохо. После смерти они были отправлены в Чистилище - промежуточное состояние душ. Здесь они обречены на бесконечное чаепитие за светской беседой и решением хозяйственных дел канцелярии Ада. Семья состоит из отца, матери, бабушки, дочки и сына. Каждый - со своим характером и своими представлениями о добре и зле. Чтобы пройти переаттестацию и определить свои души в Рай или в Ад, семье придется выполнить задание более чем хитрого Люцифера: когда за их стол «случайно» попадут дела нераспределенных душ, как проявит себя каждый из них? Осудит? Помилует? А, может, вернет бумаги, которые ему не принадлежат?

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Драмы

Рейтинг

5.3 IMDb