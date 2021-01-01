Переаттестация (фильм, 2021) смотреть онлайн
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Сюжет
Тихое, интеллигентное, с виду приятное семейство прожило свою жизнь ни хорошо, ни плохо. После смерти они были отправлены в Чистилище - промежуточное состояние душ. Здесь они обречены на бесконечное чаепитие за светской беседой и решением хозяйственных дел канцелярии Ада. Семья состоит из отца, матери, бабушки, дочки и сына. Каждый - со своим характером и своими представлениями о добре и зле. Чтобы пройти переаттестацию и определить свои души в Рай или в Ад, семье придется выполнить задание более чем хитрого Люцифера: когда за их стол «случайно» попадут дела нераспределенных душ, как проявит себя каждый из них? Осудит? Помилует? А, может, вернет бумаги, которые ему не принадлежат?
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Информация
Рейтинг
- АКРежиссёр
Анна
Кузьминых
- Актёр
Сергей
Бу�рунов
- Актриса
Светлана
Камынина
- Актриса
Татьяна
Друбич
- Актёр
Даниил
Вахрушев
- ММАктриса
Мария
Миногарова
- ДГАктёр
Дмитрий
Гутов
- АФАктриса
Анна
Филипцева
- АКСценарист
Анна
Кузьминых
- ЯССценарист
Яна
Становова
- АБПродюсер
Александр
Броварец
- АТХудожница
Анастасия
Токарева
- АУМонтажёр
Алексей
Устинов
- ЕБОператор
Елена
Болгова