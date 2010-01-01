Печальная баллада для трубы
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Печальная баллада для трубы

Печальная баллада для трубы (фильм, 2010) смотреть онлайн

2010, Balada triste de trompeta
Ужасы, Драмы100 мин18+

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Сюжет

Цирковые обезьяны истошно вопят в своих клетках, а снаружи люди умирают и убивают друг друга. Это еще один цирк – Испанская гражданская война. Против своей воли Рыжий клоун призывается в ряды народного ополчения и принимает участие в кровавой бойне. В бой против солдат Национальной гвардии он идет, вооруженный мачете и одетый в шутовской наряд.

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Информация

Страна
Испания, Франция
Качество
SD
Жанры
Комедии, Ужасы, Драмы

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Печальная баллада для трубы»

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