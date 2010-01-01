Печальная баллада для трубы (фильм, 2010) смотреть онлайн

Сюжет

Цирковые обезьяны истошно вопят в своих клетках, а снаружи люди умирают и убивают друг друга. Это еще один цирк – Испанская гражданская война. Против своей воли Рыжий клоун призывается в ряды народного ополчения и принимает участие в кровавой бойне. В бой против солдат Национальной гвардии о�н идет, вооруженный мачете и одетый в шутовской наряд.



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