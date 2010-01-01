Печальная баллада для трубы (фильм, 2010) смотреть онлайн
2010, Balada triste de trompeta
Ужасы, Драмы100 мин18+
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
Цирковые обезьяны истошно вопят в своих клетках, а снаружи люди умирают и убивают друг друга. Это еще один цирк – Испанская гражданская война. Против своей воли Рыжий клоун призывается в ряды народного ополчения и принимает участие в кровавой бойне. В бой против солдат Национальной гвардии о�н идет, вооруженный мачете и одетый в шутовской наряд.
Печальная баллада для трубы смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.5 IMDb
- Режиссёр
Алекс
де ла Иглесиа
- Актёр
Карлос
Аресес
- АдАктёр
Антонио
де ла Торре
- КБАктриса
Каролина
Банг
- МТАктёр
Мануэль
Тальяфе
- АТАктёр
Алехандро
Техериас
- МТАктёр
Мануэль
Техада
- ЭВАктёр
Энрике
Вильен
- ГОАктриса
Грасия
Олайо
- СГАктёр
Санчо
Грасия
- ПСАктёр
Пако
Сагарсасу
- Сценарист
Алекс
де ла Иглесиа
- ВФПродюсер
Веране
Фредиани
- Продюсер
Херардо
Эрреро
- ФРПродюсер
Франк
Рибьере
- ДВАктёр дубляжа
Диомид
Виноградов
- АРАктёр дубляжа
Александр
Рахленко
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- Актёр дубляжа
Константин
Карасик
- Д�КАктёр дубляжа
Дмитрий
Курта
- ЭИХудожник
Эдуардо
Идальго мл.
- ПДХудожник
Пако
Дельгадо
- ФдХудожник
Федерико
дель Сьерро
- АЛМонтажёр
Алехандро
Ласаро
- КдОператор
Кико
де ла Рика
- РБКомпозитор
Роке
Баньос