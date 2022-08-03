Паства (фильм, 2006) смотреть онлайн
О фильме
До выхода на пенсию Эрролу осталось всего восемнадцать дней, но нераскрытое дело о похищении семнадцатилетней девушки не дает ему спокойно спать. У него есть неопытная напарница и смутные подозрения, что в преступлении виновен один из находящихся под его надзором насильников. Хватит ли Эрролу двух с половиной недель, чтобы раскрыть дело?
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
5.7 IMDb
- ЭЛРежиссёр
Эндрю
Лау
- Актёр
Ричард
Гир
- КДАктриса
Клэр
Дэйнс
- КСАктриса
КаДи
Стрикленд
- Актёр
Рэй
Уайз
- РСАктёр
Расселл
Сэмс
- АЛАктриса
Аврил
Лавин
- КСАктриса
Кристина
Сиско
- МШАктёр
Мэтт
Шульце
- ДМАктриса
Дебрианна
Мансини
- КМСценарист
Крэйг
Митчелл
- ДКПродюсер
Дженет
Кан
- ЭЛПродюсер
Эндрю
Лау
- ФМПродюсер
Филиппе
Мартинес
- АРАктёр дубляжа
Александр
Рахленко
- ЕСАктриса дубляжа
Елена
Соловьева
- ЛГАктриса дубляжа
Любовь
Германова
- ИСАктёр дубляжа
Игорь
Старосельцев
- ИБАктёр дубляжа
Илья
Бледный
- ДЭХудожница
Дебора
Эвертон
- ККХудожница
Карла
Керри
- ТАМонтажёр
Трэйси
Адамс
- ЭЧОператор
Энрике
Чедьяк
- ГФКомпозитор
Гай
Фарли
- СОКомпозитор
С.П.
Олинс