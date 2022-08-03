До выхода на пенсию Эрролу осталось всего восемнадцать дней, но нераскрытое дело о похищении семнадцатилетней девушки не дает ему спокойно спать. У него есть неопытная напарница и смутные подозрения, что в преступлении виновен один из находящихся под его надзором насильников. Хватит ли Эрролу двух с половиной недель, чтобы раскрыть дело?

