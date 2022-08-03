Паства
Wink
Фильмы
Паства
8.12006, The Flock
Триллер, Детектив100 мин18+

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Паства (фильм, 2006) смотреть онлайн

О фильме

До выхода на пенсию Эрролу осталось всего восемнадцать дней, но нераскрытое дело о похищении семнадцатилетней девушки не дает ему спокойно спать. У него есть неопытная напарница и смутные подозрения, что в преступлении виновен один из находящихся под его надзором насильников. Хватит ли Эрролу двух с половиной недель, чтобы раскрыть дело?

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Качество
Full HD
Время
100 мин / 01:40

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Паства»