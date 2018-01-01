Wink
Фильмы
Пассажиры
Актёры и съёмочная группа фильма «Пассажиры»

Актёры и съёмочная группа фильма «Пассажиры»

Режиссёры

Мортен Тильдум

Мортен Тильдум

Morten Tyldum
Режиссёр

Актёры

Крис Пратт

Крис Пратт

Chris Pratt
АктёрJim Preston
Дженнифер Лоуренс

Дженнифер Лоуренс

Jennifer Lawrence
АктрисаAurora Lane
Майкл Шин

Майкл Шин

Michael Sheen
АктёрArthur
Лоренс Фишбёрн

Лоренс Фишбёрн

Laurence Fishburne
АктёрGus Mancuso
Энди Гарсиа

Энди Гарсиа

Andy Garcia
АктёрCaptain Norris
Винс Фостер

Винс Фостер

Vince Foster
АктёрExecutive Officer
Кара Мишель Уайлдер

Кара Мишель Уайлдер

Kara Flowers
АктрисаCommunications Officer
Конор Брофи

Конор Брофи

Conor Brophy
АктёрCrew Member
Джули Серда

Джули Серда

Julee Cerda
АктрисаInstructor (Hologram)
Аврора Перрино

Аврора Перрино

Aurora Perrineau
АктрисаBest Friend

Сценаристы

Джон Спэйтс

Джон Спэйтс

Jon Spaihts
Сценарист

Продюсеры

Грег Бакстер

Грег Бакстер

Greg Baxter
Продюсер
Брюс Берман

Брюс Берман

Bruce Berman
Продюсер

Актёры дубляжа

Сергей Смирнов

Сергей Смирнов

Актёр дубляжа
Наталья Грачёва

Наталья Грачёва

Актриса дубляжа
Василий Дахненко

Василий Дахненко

Актёр дубляжа
Сергей Чихачёв

Сергей Чихачёв

Актёр дубляжа
Нина Александрова

Нина Александрова

Актриса дубляжа

Художники

Грегори С. Хупер

Грегори С. Хупер

Gregory S. Hooper
Художник
Яни Темиме

Яни Темиме

Jany Temime
Художница
Джин Сердена

Джин Сердена

Gene Serdena
Художник

Монтажёры

Марианн Брэндон

Марианн Брэндон

Maryann Brandon
Монтажёр

Операторы

Родриго Прието

Родриго Прието

Rodrigo Prieto
Оператор

Композиторы

Томас Ньюман

Томас Ньюман

Thomas Newman
Композитор