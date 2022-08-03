Пассажиры (фильм, 2016) смотреть онлайн

Научно-фантастический фильм «Пассажиры» — история о любви, одиночестве и моральном выборе, рассказанная на фоне бескрайнего космоса.



На борту звездолета «Авалон» к новой колонии летят более пяти тысяч пассажиров, на 120 лет погруженных в криосон. Из-за сбоя системы инженер Джим Престон просыпается раньше срока. Проведя месяцы в полном одиночестве посреди огромного корабля, он решается на поступок, который изменит все: будит еще одну пассажирку — писательницу Аврору Лейн. Вскоре между ними вспыхивают чувства, но маленькая тайна — обстоятельства пробуждения Авроры — становится угрозой не только для отношений, но и для жизни обоих.



Соединив элементы романтической драмы и триллера, режиссер Мортен Тильдум превратил космическое путешествие в притчу о страхе прожить жизнь в одиночестве. Смотреть фильм «Пассажиры» стоит как ради потрясающего визуала, так и ради блестящего актерского дуэта Криса Пратта и Дженнифер Лоуренс.

