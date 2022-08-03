Пассажиры (фильм, 2016) смотреть онлайн
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Научно-фантастический фильм «Пассажиры» — история о любви, одиночестве и моральном выборе, рассказанная на фоне бескрайнего космоса.
На борту звездолета «Авалон» к новой колонии летят более пяти тысяч пассажиров, на 120 лет погруженных в криосон. Из-за сбоя системы инженер Джим Престон просыпается раньше срока. Проведя месяцы в полном одиночестве посреди огромного корабля, он решается на поступок, который изменит все: будит еще одну пассажирку — писательницу Аврору Лейн. Вскоре между ними вспыхивают чувства, но маленькая тайна — обстоятельства пробуждения Авроры — становится угрозой не только для отношений, но и для жизни обоих.
Соединив элементы романтической драмы и триллера, режиссер Мортен Тильдум превратил космическое путешествие в притчу о страхе прожить жизнь в одиночестве. Смотреть фильм «Пассажиры» стоит как ради потрясающего визуала, так и ради блестящего актерского дуэта Криса Пратта и Дженнифер Лоуренс.
Рейтинг
- Режиссёр
Мортен
Тильдум
- Актёр
Крис
Пратт
- Актриса
Дженнифер
Лоуренс
- Актёр
Майкл
Шин
- Актёр
Лоренс
Фишбёрн
- Актёр
Энди
Гарсиа
- ВФАктёр
Винс
Фостер
- КМАктриса
Кара
Мишель Уайлдер
- КБАктёр
Конор
Брофи
- ДСАктриса
Джули
Серда
- АПАктриса
Аврора
Перрино
- ДССценарист
Джон
Спэйтс
- Продюсер
Грег
Бакстер
- Продюсер
Брюс
Берман
- ССАктёр дубляжа
Сергей
Смирнов
- НГАктриса дубляжа
Наталья
Грачёва
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- СЧАктёр дубляжа
Сергей
Чихачёв
- НААктриса дубляжа
Нина
Александрова
- ГСХудожник
Грегори
С. Хупер
- ЯТХудожница
Яни
Темиме
- ДСХудожник
Джин
Сердена
- МБМонтажёр
Марианн
Брэндон
- РПОператор
Родриго
Прието
- ТНКомпозитор
Томас
Ньюман