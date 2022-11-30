Пассаж
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Пассаж

Пассаж (фильм, 2014) смотреть онлайн

7.72014, Mall
Драма88 мин18+

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О фильме

Жизнь Малькольма потеряла смысл. Единственное, что еще способно пробудить в нем какие-то эмоции, это наркотики. Однажды он набивает сумку оружием и самодельными бомбами и отправляется в торговый центр. Этот день изменит не только его жизнь, но и жизнь людей, оказавшихся волей судьбы в эпицентре событий.

Страна
США
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
4.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Пассаж»