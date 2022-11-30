Пассаж (фильм, 2014) смотреть онлайн
7.72014, Mall
Драма88 мин18+
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О фильме
Жизнь Малькольма потеряла смысл. Единственное, что еще способно пробудить в нем какие-то эмоции, это наркотики. Однажды он набивает сумку оружием и самодельными бомбами и отправляется в торговый центр. Этот день изменит не только его жизнь, но и жизнь людей, оказавшихся волей судьбы в эпицентре событий.
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
4.9 IMDb
- ДХРежиссёр
Джозеф
Хан
- ДФАктёр
Джеймс
Фрешвилл
- КМАктёр
Камерон
Монахэн
- Актёр
Рон
Юань
- БСАктриса
Бобби
Сальвор Менуэз
- БКАктриса
Б.К.
Кэннон
- Актёр
Винсент
Д’Онофрио
- МУАктриса
Моргана
Уайз
- ШФАктриса
Шеннон
Фрейер
- ДНАктриса
Джэми
Ноэль
- Актриса
Джина
Гершон
- СБСценарист
Сэм
Бисби
- Сценарист
Винсент
Д’Онофрио
- ЭБСценарист
Эрик
Богосян
- Продюсер
Винсент
Д’Онофрио
- Продюсер
Шакед
Беренсон
- ХАХудожница
Хэйзел
Алонсо
- АПКомпозитор
Алек
Пуро