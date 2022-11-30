Жизнь Малькольма потеряла смысл. Единственное, что еще способно пробудить в нем какие-то эмоции, это наркотики. Однажды он набивает сумку оружием и самодельными бомбами и отправляется в торговый центр. Этот день изменит не только его жизнь, но и жизнь людей, оказавшихся волей судьбы в эпицентре событий.

