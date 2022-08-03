Парковка (фильм, 2006) смотреть онлайн

В канун рождества молодая женщина Анжела Бриджес оказывается запертой на общественной парковке. Сначала ей кажется, что это небольшие проблемы с электроснабжением, вызванные разгаром торжества, но позже она понимает, что стала жертвой маньяка-охранника, решившего отпраздновать Рождество на свой манер. Теперь ей предстоит неравная схватка с вооруженным и хорошо подготовленным мужчиной, в которой победа будет явно не на ее стороне. Но, как знать, может страх придаст ей мужества и сил противостоять злоумышленнику.

