Парковка
Wink
Фильмы
Парковка

Парковка (фильм, 2006) смотреть онлайн

8.52006, P2
Ужасы, Криминал93 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

В канун рождества молодая женщина Анжела Бриджес оказывается запертой на общественной парковке. Сначала ей кажется, что это небольшие проблемы с электроснабжением, вызванные разгаром торжества, но позже она понимает, что стала жертвой маньяка-охранника, решившего отпраздновать Рождество на свой манер. Теперь ей предстоит неравная схватка с вооруженным и хорошо подготовленным мужчиной, в которой победа будет явно не на ее стороне. Но, как знать, может страх придаст ей мужества и сил противостоять злоумышленнику.

Страна
США
Жанр
Ужасы, Криминал, Триллер
Качество
SD
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Парковка»