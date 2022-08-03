Парк культуры и отдыха (фильм, 2008) смотреть онлайн

Из-за финансовых трудностей Джеймсу Бреннану приходится отменить свое летнее путешествие, о котором он так давно мечтал! Чтобы заработать хоть немного денег, он вынужден устроиться в местный парк аттракционов на самую нудную и низкооплачиваемую работу. Но однажды в жизни Джеймса все меняется, и это лето превращается в самое яркое событие в жизни юноши.

