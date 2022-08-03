Парк культуры и отдыха
Wink
Фильмы
Парк культуры и отдыха

Парк культуры и отдыха (фильм, 2008) смотреть онлайн

2008, Adventureland
Драма, Мелодрама102 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Из-за финансовых трудностей Джеймсу Бреннану приходится отменить свое летнее путешествие, о котором он так давно мечтал! Чтобы заработать хоть немного денег, он вынужден устроиться в местный парк аттракционов на самую нудную и низкооплачиваемую работу. Но однажды в жизни Джеймса все меняется, и это лето превращается в самое яркое событие в жизни юноши.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
102 мин / 01:42

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.8 IMDb