Парк культуры и отдыха (фильм, 2008) смотреть онлайн
2008, Adventureland
Драма, Мелодрама102 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Из-за финансовых трудностей Джеймсу Бреннану приходится отменить свое летнее путешествие, о котором он так давно мечтал! Чтобы заработать хоть немного денег, он вынужден устроиться в местный парк аттракционов на самую нудную и низкооплачиваемую работу. Но однажды в жизни Джеймса все меняется, и это лето превращается в самое яркое событие в жизни юноши.
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.8 IMDb
- ГМРежиссёр
Грег
Моттола
- Актёр
Джесси
Айзенберг
- Актриса
Кристен
Стюарт
- Актёр
Райан
Рейнольдс
- МСАктёр
Мартин
Старр
- Актёр
Билл
Хейдер
- Актриса
Кристен
Уиг
- МЛАктриса
Маргарита
Левиева
- МБАктёр
Мэтт
Буш
- ДГАктёр
Джек
Гилпин
- УМАктриса
Уэнди
Мэлик
- ГМСценарист
Грег
Моттола
- ЭКПродюсер
Энн
Кэри
- ТХПродюсер
Тед
Хоуп
- СКПродюсер
Сидни
Киммел
- ДБПродюсер
Деклан
Болдуин
- МТХудожница
Мелисса
Тот
- ТСОператор
Терри
Стэйси