WinkФильмыПаранормальное явление: Ближайший родичАктёры и съёмочная группа фильма «Паранормальное явление: Ближайший родич»
Актёры и съёмочная группа фильма «Паранормальное явление: Ближайший родич»
Режиссёры
Актёры
АктёрChris
Роланд БакRoland Buck III
АктёрDale
Дэн ЛиппертDan Lippert
АктёрSamuel (в титрах: a different name)
Генри Эйрс-БраунHenry Ayres-Brown
АктёрJacob
Том НовицкиTom Nowicki
АктрисаLavina
Джилл АндреJill Andre
АктрисаMary (в титрах: Alexa Shae Niziak)
Алекса Шэй НизякAlexa Shae Niziak
АктёрEli
Колин КинColin Keane
АктрисаClara
Ари НотартомасоAri Notartomaso
АктёрElder