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Паранормальное явление: Ближайший родич
Актёры и съёмочная группа фильма «Паранормальное явление: Ближайший родич»

Актёры и съёмочная группа фильма «Паранормальное явление: Ближайший родич»

Режиссёры

Уильям Юбэнк

Уильям Юбэнк

William Eubank
Режиссёр

Актёры

Роланд Бак

Роланд Бак

Roland Buck III
АктёрChris
Дэн Липперт

Дэн Липперт

Dan Lippert
АктёрDale
Генри Эйрс-Браун

Генри Эйрс-Браун

Henry Ayres-Brown
АктёрSamuel (в титрах: a different name)
Том Новицки

Том Новицки

Tom Nowicki
АктёрJacob
Джилл Андре

Джилл Андре

Jill Andre
АктрисаLavina
Алекса Шэй Низяк

Алекса Шэй Низяк

Alexa Shae Niziak
АктрисаMary (в титрах: Alexa Shae Niziak)
Колин Кин

Колин Кин

Colin Keane
АктёрEli
Ари Нотартомасо

Ари Нотартомасо

Ari Notartomaso
АктрисаClara
Майкл Шорт

Майкл Шорт

Michael Short
АктёрElder

Сценаристы

Кристофер Лэндон

Кристофер Лэндон

Christopher Landon
Сценарист
Орен Пели

Орен Пели

Oren Peli
Сценарист

Продюсеры

Ральф Бртелле

Ральф Бртелле

Ralph Bertelle
Продюсер
Джейсон Блум

Джейсон Блум

Jason Blum
Продюсер
Дженни Хинки

Дженни Хинки

Jenny Hinkey
Продюсер
Кристофер Лэндон

Кристофер Лэндон

Christopher Landon
Продюсер

Актёры дубляжа

Татьяна Абрамова

Татьяна Абрамова

Актриса дубляжа
Сергей Анненков

Сергей Анненков

Актёр дубляжа
Иван Породнов

Иван Породнов

Актёр дубляжа
Илья Крутояров

Илья Крутояров

Актёр дубляжа
Валерий Сторожик

Валерий Сторожик

Актёр дубляжа

Операторы

Педро Луке

Педро Луке

Pedro Luque
Оператор