7.42021, Paranormal Activity: Next of Kin
Ужасы94 мин18+
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Паранормальное явление: Ближайший родич (фильм, 2021) смотреть онлайн
Сюжет
Марго не знает никого из родни, так как мать бросила еe ещe младенцем. Поэтому когда внезапно обнаруживается еe кровный родственник, девушка в компании приятелей-документалистов отправляется снимать фильм про общину амишей, откуда, как выяснилось, она родом. Те принимают гостей и даже разрешают им использовать внутри коммуны камеры, но настрого запрещают ходить в лес. Вскоре ребята замечают, что от них что-то скрывают, а в общине происходит нечто странное.
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Информация
Рейтинг
5.4 КиноПоиск
5.3 IMDb
- УЮРежиссёр
Уильям
Юбэнк
- РБАктёр
Роланд
Бак
- ДЛАктёр
Дэн
Липперт
- ГЭАктёр
Генри
Эйрс-Браун
- ТНАктёр
Том
Новицки
- ДААктриса
Джилл
Андре
- АШАктриса
Алекса
Шэй Низяк
- ККАктёр
Колин
Кин
- АНАктриса
Ари
Нотартомасо
- МШАктёр
Майкл
Шорт
- КЛСценарист
Кристофер
Лэндон
- ОПСценарист
Орен
Пели
- РБПродюсер
Ральф
Бртелле
- Продюсер
Джейсон
Блум
- ДХПродюсер
Дженни
Хинки
- КЛПродюсер
Кристофер
Лэндон
- ТААктриса дубляжа
Татьяна
Абрамова
- СААктёр дубляжа
Сергей
Анненков
- ИПАктёр дубляжа
Иван
Породнов
- ИКАктёр дубляжа
Илья
Крутояров
- Актёр дубляжа
Валерий
Сторожик
- ПЛОператор
Педро
Луке