Паранормальное явление: Ближайший родич (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Марго не знает никого из родни, так как мать бросила еe ещe младенцем. Поэтому когда внезапно обнаруживается еe кровный родственник, девушка в компании приятелей-документалистов отправляется снимать фильм про общину амишей, откуда, как выяснилось, она родом. Те принимают гостей и даже разрешают им использовать внутри коммуны камеры, но настрого запрещают ходить в лес. Вскоре ребята замечают, что от них что-то скрывают, а в общине происходит нечто странное.



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