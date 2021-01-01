Паранормальное явление: Ближайший родич
Wink
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Паранормальное явление: Ближайший родич
7.42021, Paranormal Activity: Next of Kin
Ужасы94 мин18+

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Паранормальное явление: Ближайший родич (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Марго не знает никого из родни, так как мать бросила еe ещe младенцем. Поэтому когда внезапно обнаруживается еe кровный родственник, девушка в компании приятелей-документалистов отправляется снимать фильм про общину амишей, откуда, как выяснилось, она родом. Те принимают гостей и даже разрешают им использовать внутри коммуны камеры, но настрого запрещают ходить в лес. Вскоре ребята замечают, что от них что-то скрывают, а в общине происходит нечто странное.

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Информация

Страна
США
Жанры
Ужасы

Рейтинг

5.4 КиноПоиск
5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Паранормальное явление: Ближайший родич»

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