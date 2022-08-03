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Паранормальное явление 5: Призраки в 3D 3D

Паранормальное явление 5: Призраки в 3D 3D (фильм, 2015) смотреть онлайн

2015, Paranormal Activity: The Ghost Dimension
Ужасы, Детектив84 мин18+

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О фильме

Молодые супруги Райан и Эмили, и их 6-летняя дочь Лейла переезжают в довольно симпатичный и тихий дом. В гараже они находят видеокамеру и коробку кассет. Но они даже не подозревали, что они увидят, когда заглянут в объектив камеры…

Страна
США
Жанр
Ужасы, Детектив
Качество
SD
Время
84 мин / 01:24

Рейтинг

4.7 КиноПоиск
4.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Паранормальное явление 5: Призраки в 3D 3D»