«Паранормальное явление 3» – приквел двух предыдущих частей франшизы о необычных и сверхъестественных происшествиях в жизни одной семьи. Смотрите фильм «Паранормальное явление 3» онлайн без регистрации. Действие третьего фильма серии разворачивается в 1998 году, за 18 лет до событий первого и второго фильма серии, когда Кэти (Хлоя Ксенджери) и Кристи (Джессика Браун) были еще детьми. Главными героями фильма выступают их отчим Деннис (Кристофер Николас Смит) и мать Джули (Лорен Биттнер). Кристи, одна из девочек, начинает общаться с невидимым другом Тоби, который поселился в их доме. Это очень тревожит Джули, и Деннис ставит две камеры, одну в детской, вторую в спальне, чтобы фиксировать происходящее в доме. Посмотрев этот фильм, зритель наконец узнает, кто же причастен к появлению паранормальной активности в доме у Кэти и Кристи. Концовка фильма непредсказуема и оставляет новые вопросы. Если вам понравились два предыдущих фильма, то обязательно стоит посмотреть онлайн фильм «Паранормальное явление 3».

