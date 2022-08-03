Паранормальное явление 3 (фильм, 2011) смотреть онлайн
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О фильме
«Паранормальное явление 3» – приквел двух предыдущих частей франшизы о необычных и сверхъестественных происшествиях в жизни одной семьи. Смотрите фильм «Паранормальное явление 3» онлайн без регистрации. Действие третьего фильма серии разворачивается в 1998 году, за 18 лет до событий первого и второго фильма серии, когда Кэти (Хлоя Ксенджери) и Кристи (Джессика Браун) были еще детьми. Главными героями фильма выступают их отчим Деннис (Кристофер Николас Смит) и мать Джули (Лорен Биттнер). Кристи, одна из девочек, начинает общаться с невидимым другом Тоби, который поселился в их доме. Это очень тревожит Джули, и Деннис ставит две камеры, одну в детской, вторую в спальне, чтобы фиксировать происходящее в доме. Посмотрев этот фильм, зритель наконец узнает, кто же причастен к появлению паранормальной активности в доме у Кэти и Кристи. Концовка фильма непредсказуема и оставляет новые вопросы. Если вам понравились два предыдущих фильма, то обязательно стоит посмотреть онлайн фильм «Паранормальное явление 3».
Рейтинг
- Режиссёр
Генри
Джуст
- ЭШРежиссёр
Эриель
Шульман
- ЛБАктриса
Лорен
Биттнер
- КНАктёр
Кристофер
Николас Смит
- ДБАктриса
Джесика
Браун
- ХФАктриса
Халли
Фут
- ДИАктёр
Дастин
Ингрэм
- ДЭАктриса
Джоанна
Э. Брэдди
- КФАктриса
Кэти
Физерстон
- ББАктёр
Брайан
Боланд
- СГАктриса
Спрэг
Грэйден
- КЛСценарист
Кристофер
Лэндон
- ОПСценарист
Орен
Пели
- Продюсер
Джейсон
Блум
- ОППродюсер
Орен
Пели
- Продюсер
Стивен
Шнайдер
- Продюсер
Акива
Голдсман
- ВВАктриса дубляжа
Василиса
Воронина
- ДЩАктёр дубляжа
Данил
Щебланов
- МЕАктриса дубляжа
Мария
Емельянова
- АДАктриса дубляжа
Анна
Драгилева
- ИПАктриса дубляжа
Ирина
Пономарева
- КБХудожница
Келли
Берри
- ГПМонтажёр
Грегори
Плоткин