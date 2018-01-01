Актёры и съёмочная группа фильма «Паранормальное явление 2»

WinkФильмыПаранормальное явление 2Актёры и съёмочная группа фильма «Паранормальное явление 2»
Актёры
АктёрDaniel Rey
Брайан БоландBrian Boland
АктрисаKristi Rey
Спрэг ГрэйденSprague Grayden
АктрисаAli Rey
Молли ЭфраимMolly Ephraim
АктрисаMartine (в титрах: Vivis)
Вивис КортесVivis Cortez
АктрисаKatie
Кэти ФизерстонKatie Featherston
АктёрMicah
Мика СлотMicah Sloat
АктёрBrad
Сет ГинсбергSeth Ginsberg
АктёрSurveillance Camera Expert
Дэвид БирендDavid Bierend
АктёрHunter Rey
Уильям Хуан ПриетоWilliam Juan Prieto
АктёрHunter Rey