Овечка Долли была злая и рано умерла HD (фильм, 2015) смотреть онлайн
2015, Овечка Долли была злая и рано умерла HD
Фантастика, Приключения115 мин12+
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О фильме
Никита в результате научного эксперимента попадает в прошлое, где ему предстоит встретить не только своих молодых родителей, но найти новых друзей и обрести настоящую любовь. Однако Никита вдруг понимает, что начинает стремительно стареть и спастись он может только если вернется обратно ….
СтранаРоссия
ЖанрКомедия, Фантастика, Приключения
КачествоSD
Время115 мин / 01:55
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
5.8 IMDb
- Режиссёр
Алексей
Пиманов
- ДШАктёр
Данила
Шевченко
- Актриса
Юлия
Савичева
- Актёр
Виктор
Сухоруков
- Актёр
Роман
Полянский
- Актриса
Виктория
Маслова
- Актёр
Борис
Щербаков
- АШАктриса
Анна
Шерлинг
- ЮПАктриса
Юлия
Пожидаева
- АФАктёр
Антон
Феоктистов
- ИИАктриса
Ирина
Ильинская
- ЕССценарист
Елена
Серова
- Сценарист
Алексей
Пиманов
- ГССценарист
Галина
Сальгарелли
- Продюсер
Алексей
Пиманов
- ММПродюсер
Михаил
Масленников
- АОХудожница
Анастасия
Образцова
- ДШОператор
Дмитрий
Шлыков
- ОВКомпозитор
Олег
Воляндо