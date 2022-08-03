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Овечка Долли была злая и рано умерла HD

Овечка Долли была злая и рано умерла HD (фильм, 2015) смотреть онлайн

2015, Овечка Долли была злая и рано умерла HD
Фантастика, Приключения115 мин12+

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О фильме

Никита в результате научного эксперимента попадает в прошлое, где ему предстоит встретить не только своих молодых родителей, но найти новых друзей и обрести настоящую любовь. Однако Никита вдруг понимает, что начинает стремительно стареть и спастись он может только если вернется обратно ….

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Фантастика, Приключения
Качество
SD
Время
115 мин / 01:55

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Овечка Долли была злая и рано умерла HD»