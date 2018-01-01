Wink
Фильмы
Овечка Долли была злая и рано умерла HD
Актёры и съёмочная группа фильма «Овечка Долли была злая и рано умерла HD»

Актёры и съёмочная группа фильма «Овечка Долли была злая и рано умерла HD»

Режиссёры

Алексей Пиманов

Алексей Пиманов

Режиссёр

Актёры

Данила Шевченко

Данила Шевченко

АктёрНикита Громов / Никита Киселёв
Юлия Савичева

Юлия Савичева

АктрисаМария Белозёрова
Виктор Сухоруков

Виктор Сухоруков

АктёрАртём Сергеевич
Роман Полянский

Роман Полянский

АктёрМакс
Виктория Маслова

Виктория Маслова

АктрисаСвета
Борис Щербаков

Борис Щербаков

АктёрМихаил Громов
Анна Шерлинг

Анна Шерлинг

АктрисаВера
Юлия Пожидаева

Юлия Пожидаева

АктрисаСоня
Антон Феоктистов

Антон Феоктистов

АктёрВолодя
Ирина Ильинская

Ирина Ильинская

АктрисаИра

Сценаристы

Елена Серова

Елена Серова

Сценарист
Алексей Пиманов

Алексей Пиманов

Сценарист
Галина Сальгарелли

Галина Сальгарелли

Сценарист

Продюсеры

Алексей Пиманов

Алексей Пиманов

Продюсер
Михаил Масленников

Михаил Масленников

Продюсер

Художники

Анастасия Образцова

Анастасия Образцова

Художница

Операторы

Дмитрий Шлыков

Дмитрий Шлыков

Оператор

Композиторы

Олег Воляндо

Олег Воляндо

Композитор