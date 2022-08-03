Отвези меня домой (фильм, 2011) смотреть онлайн
2011, Take Me Home Tonight
Мелодрама, Комедия93 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
После окончания школы Мэтт Франклин не может определиться, чем заняться во взрослой жизни. Он выбирает легкий путь и устраивается на работу в видеопрокат. Случайно встретив свою школьную любовь, Мэтт врет ей, что стал успешным банкиром, и, прежде неприступная, девушка падает в его объятия.
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
6.3 IMDb
- МДРежиссёр
Майкл
Даус
- Актёр
Тофер
Грейс
- Актриса
Анна
Фэрис
- Актёр
Дэн
Фоглер
- Актриса
Тереза
Палмер
- Актёр
Крис
Пратт
- Актёр
Майкл
Бин
- ЛПАктриса
Люси
Панч
- МТАктриса
Мишель
Трахтенберг
- ДМАктёр
Деметри
Мартин
- Сценарист
Тофер
Грейс
- Продюсер
Райан
Кавана
- ДУПродюсер
Джеймс
Уитакер
- Продюсер
Тофер
Грейс
- ЭГХудожник
Эллиотт
Глик
- ЛХМонтажёр
Ли
Хэксалл
- ТСОператор
Терри
Стэйси
- ТХКомпозитор
Тревор
Хорн