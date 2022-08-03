После окончания школы Мэтт Франклин не может определиться, чем заняться во взрослой жизни. Он выбирает легкий путь и устраивается на работу в видеопрокат. Случайно встретив свою школьную любовь, Мэтт врет ей, что стал успешным банкиром, и, прежде неприступная, девушка падает в его объятия.

