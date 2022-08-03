Отвези меня домой
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Отвези меня домой

Отвези меня домой (фильм, 2011) смотреть онлайн

2011, Take Me Home Tonight
Мелодрама, Комедия93 мин18+

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О фильме

После окончания школы Мэтт Франклин не может определиться, чем заняться во взрослой жизни. Он выбирает легкий путь и устраивается на работу в видеопрокат. Случайно встретив свою школьную любовь, Мэтт врет ей, что стал успешным банкиром, и, прежде неприступная, девушка падает в его объятия.

Страна
США, Германия
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
SD
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
6.3 IMDb