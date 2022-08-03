Отсчет убийств
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Отсчет убийств

Отсчет убийств (фильм, 2002) смотреть онлайн

9.22002, Murder by Numbers
Триллер, Криминал115 мин18+

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О фильме

В лесной канаве курортного калифорнийского городка Сан-Бенито найден труп убитой девушки. Вести следствие поручают опытному детективу из отдела по расследованию убийств Кэсси Мэйуэзер и еe новому напарнику Сэму Кеннеди.

Страна
США
Жанр
Криминал, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
115 мин / 01:55

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Отсчет убийств»