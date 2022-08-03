Отрочество
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Отрочество

Отрочество (фильм, 2014) смотреть онлайн

8.62014, Boyhood
Драма158 мин18+

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О фильме

Многолетний проект позволит проследить развитие реального человека с момента рождения. Уникальный шанс увидеть год за годом взросление ребенка, жизнь его родителей и изменения окружающего мира в целом.

Страна
США
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
158 мин / 02:38

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Отрочество»