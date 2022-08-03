Отмель
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Отмель

Отмель (фильм, 2016) смотреть онлайн

8.72016, The Shallows
Ужасы, Триллер82 мин18+

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О фильме

Бескрайний океан, безлюдный пляж и идеальная погода для серфингистов в поисках хорошей волны. Казалось бы, ничто не предвещает беды для очаровательной любительницы серфинга в одиночку... Разве что свидание тет-а-тет с гигантской акулой.

Страна
США
Жанр
Ужасы, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
82 мин / 01:22

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Отмель»