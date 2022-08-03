Отмель (фильм, 2016) смотреть онлайн
8.72016, The Shallows
Ужасы, Триллер82 мин18+
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О фильме
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
6.3 IMDb
- Режиссёр
Жауме
Кольет-Серра
- Актриса
Блейк
Лайвли
- Актёр
Оскар
Хаэнада
- ДСАктёр
Джозеф
Салас
- Актёр
Бретт
Каллен
- Актриса
Седона
Ледже
- ПКАктёр
Пабло
Кальва
- ДЭАктёр
Диего
Эспехель
- ДБАктриса
Джанелл
Бэйли
- АДАктриса
Ава
Дин
- ЧМАктриса
Челси
Муди
- Продюсер
Линн
Харрис
- МЛПродюсер
Матти
Лешем
- Продюсер
Жауме
Кольет-Серра
- ДСПродюсер
Дуглас
С. Меррифилд
- АФАктриса дубляжа
Алена
Фалалеева
- БСАктёр дубляжа
Бруно
Соэйру
- АНАктёр дубляжа
Александр
Новиков
- ВЛАктриса дубляжа
Валентина
Ляпина
- Актёр дубляжа
Александр
Соколовский
- КБХудожница
Ким
Барретт
- ДНМонтажёр
Джоэль
Негрон
- ФМОператор
Флавио
Мартинес Лабиано
- МБКомпозитор
Марко
Белтрами