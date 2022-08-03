Отец (фильм, 2020) смотреть онлайн

Деменция глазами пациента. Психологическая драма-головоломка с Энтони Хопкинсом — лауреатом премии «Оскар» за лучшую роль.



Интеллигент Энтони — уже пожилой мужчина, который из-за прогрессирующей деменции начинает путать реальность с играми разума. Он живет один в своей лондонской квартире и убежден, что ему не нужна помощь. Однако его дочь Энн собирается переехать в Париж и поэтому ищет сиделку, несмотря на недовольство отца. Вдруг Энтони начинает жаловаться, что его любимые часы постоянно куда-то пропадают, мебель меняется местами, а в гостиной из ниоткуда появляется посторонний мужчина.



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