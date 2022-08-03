Отец (фильм, 2020) смотреть онлайн
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О фильме
Деменция глазами пациента. Психологическая драма-головоломка с Энтони Хопкинсом — лауреатом премии «Оскар» за лучшую роль.
Интеллигент Энтони — уже пожилой мужчина, который из-за прогрессирующей деменции начинает путать реальность с играми разума. Он живет один в своей лондонской квартире и убежден, что ему не нужна помощь. Однако его дочь Энн собирается переехать в Париж и поэтому ищет сиделку, несмотря на недовольство отца. Вдруг Энтони начинает жаловаться, что его любимые часы постоянно куда-то пропадают, мебель меняется местами, а в гостиной из ниоткуда появляется посторонний мужчина.
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СтранаВеликобритания, США, Франция
ЖанрДрама
КачествоFull HD, SD
Время93 мин / 01:33
Рейтинг
- ФЗРежиссёр
Флориан
Зеллер
- Актёр
Энтони
Хопкинс
- Актриса
Оливия
Колман
- Актёр
Марк
Гэтисс
- Актриса
Оливия
Уильямс
- Актриса
Имоджен
Путс
- Актёр
Руфус
Сьюэлл
- АДАктриса
Айеша
Дхаркер
- РЗАктёр
Роман
Зеллер
- ЭКАктёр
Эднан
Кунди
- БРАктёр
Брайан
Роджер
- КХСценарист
Кристофер
Хэмптон
- ФЗСценарист
Флориан
Зеллер
- Продюсер
Дэниэл
Баттсек
- ФКПродюсер
Филипп
Каркассон
- БТАктёр дубляжа
Борис
Токарев
- ЕКАктриса дубляжа
Екатерина
Кабашова
- ГНАктёр дубляжа
Геннадий
Новиков
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- ВСАктриса дубляжа
Вероника
Саркисова
- АРХудожница
Анна
Роббинс
- ЙЛМонтажёр
Йоргос
Лампринос
- БСОператор
Бен
Смитхард
- ЛЭКомпозитор
Людовико
Эйнауди