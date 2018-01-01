Wink
Отдыхай, Скуби-Ду!
Актёры и съёмочная группа фильма «Отдыхай, Скуби-Ду!»

Актёры и съёмочная группа фильма «Отдыхай, Скуби-Ду!»

Актёры

Фрэнк Уэлкер

Frank Welker
АктёрScooby-Doo / Fred Jones
Кэйси Касем

Casey Kasem
АктёрShaggy Rogers
Минди Кон

Mindy Cohn
АктрисаVelma Dinkley
Грэй Гриффин

Grey Griffin
АктрисаDaphne Blake
Рене Обержонуа

Rene Auberjonois
АктёрAlphonse LaFleur
Джеймс Хун

James Hong
АктёрThe High Lama
Джефф Беннетт

Jeff Bennett
АктёрDell Chillman / Pilot
Ким Мэй Гест

Kim Mai Guest
АктрисаMinga Sherpa
Джеймс Се

James Sie
АктёрPemba Sherpa
Альфред Молина

Alfred Molina
АктёрProfessor Jeffries

Продюсеры

Джозеф Барбера

Joseph Barbera
Продюсер
Вера Моралес

Vera Hourani
Продюсер

Актёры дубляжа

Андрей Бархударов

Актёр дубляжа
Нина Тобилевич

Актриса дубляжа
Ольга Голованова

Актриса дубляжа
Юрий Маляров

Актёр дубляжа
Вячеслав Баранов

Актёр дубляжа

Монтажёры

Джо Галь

Joe Gall
Монтажёр

Композиторы

Томас Чейз

Thomas Chase
Композитор