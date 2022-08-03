Отдыхай, Скуби-Ду! (фильм, 2007) смотреть онлайн
8.52007, Chill Out, Scooby-Doo!
Мультфильм, Детектив69 мин0+
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О фильме
Парижские каникулы не сложились, когда Скуби-Ду и Шэгги упустили свой рейс и оказались в экстремальной экспедиции почти на другом конце света. Путешествие, которое должно было быть прекрасным отдыхом в Городе Огней, обернулось ужасом в Гималаях, когда неразлучная парочка друзей встретилась лицом к лицу с Ужасным Снежным Монстром!
СтранаЮжная Корея, США
ЖанрКомедия, Семейный, Мультфильм, Приключения, Детектив
КачествоSD
Время69 мин / 01:09
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.5 IMDb
- ФУАктёр
Фрэнк
Уэлкер
- ККАктёр
Кэйси
Касем
- МКАктриса
Минди
Кон
- ГГАктриса
Грэй
Гриффин
- РОАктёр
Рене
Обержонуа
- ДХАктёр
Джеймс
Хун
- ДБАктёр
Джефф
Беннетт
- КМАктриса
Ким
Мэй Гест
- ДСАктёр
Джеймс
Се
- Актёр
Альфред
Молина
- ДБПродюсер
Джозеф
Барбера
- ВМПродюсер
Вера
Моралес
- АБАктёр дубляжа
Андрей
Бархударов
- НТАктриса дубляжа
Нина
Тобилевич
- ОГАктриса дубляжа
Ольга
Голованова
- ЮМАктёр дубляжа
Юрий
Маляров
- ВБАктёр дубляжа
Вячеслав
Баранов
- ДГМонтажёр
Джо
Галь
- ТЧКомпозитор
Томас
Чейз