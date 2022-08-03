Парижские каникулы не сложились, когда Скуби-Ду и Шэгги упустили свой рейс и оказались в экстремальной экспедиции почти на другом конце света. Путешествие, которое должно было быть прекрасным отдыхом в Городе Огней, обернулось ужасом в Гималаях, когда неразлучная парочка друзей встретилась лицом к лицу с Ужасным Снежным Монстром!

