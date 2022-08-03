Отдыхай, Скуби-Ду!
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Детям
Отдыхай, Скуби-Ду!

Отдыхай, Скуби-Ду! (фильм, 2007) смотреть онлайн

8.52007, Chill Out, Scooby-Doo!
Мультфильм, Детектив69 мин0+

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О фильме

Парижские каникулы не сложились, когда Скуби-Ду и Шэгги упустили свой рейс и оказались в экстремальной экспедиции почти на другом конце света. Путешествие, которое должно было быть прекрасным отдыхом в Городе Огней, обернулось ужасом в Гималаях, когда неразлучная парочка друзей встретилась лицом к лицу с Ужасным Снежным Монстром!

Страна
Южная Корея, США
Жанр
Комедия, Семейный, Мультфильм, Приключения, Детектив
Качество
SD
Время
69 мин / 01:09

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Отдыхай, Скуби-Ду!»