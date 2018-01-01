Wink
Фильмы
Освободите Джимми (В переводе Гоблина)
Актёры и съёмочная группа фильма «Освободите Джимми (В переводе Гоблина)»

Актёры и съёмочная группа фильма «Освободите Джимми (В переводе Гоблина)»

Режиссёры

Кристофер Нилсен

Кристофер Нилсен

Christopher Nielsen
Режиссёр

Актёры

Вуди Харрельсон

Вуди Харрельсон

Woody Harrelson
АктёрRoy Arnie
Саймон Пегг

Саймон Пегг

Simon Pegg
АктёрOdd
Фил Дэниелс

Фил Дэниелс

Phil Daniels
АктёрGaz
Джей Симпсон

Джей Симпсон

Jay Simpson
АктёрFlea
Кайл Маклоклен

Кайл Маклоклен

Kyle MacLachlan
АктёрMarius
Саманта Мортон

Саманта Мортон

Samantha Morton
АктрисаSonia
Джим Бродбент

Джим Бродбент

Jim Broadbent
АктёрStromowskij
Эмилия Фокс

Эмилия Фокс

Emilia Fox
АктрисаBettina
Крис Маршалл

Крис Маршалл

Kris Marshall
АктёрErik
Лиза Максвелл

Лиза Максвелл

Lisa Maxwell
Актриса

Сценаристы

Кристофер Нилсен

Кристофер Нилсен

Christopher Nielsen
Сценарист
Саймон Пегг

Саймон Пегг

Simon Pegg
Сценарист

Продюсеры

Хакон Гундерсен

Хакон Гундерсен

Häkon Gundersen
Продюсер
Энди Фрейн

Энди Фрейн

Andy Frain
Продюсер

Композиторы

Саймон Босуэлл

Саймон Босуэлл

Simon Boswell
Композитор