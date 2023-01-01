Биография

Джей Симпсон – актер кино, телевидения и театра. Родился в Англии (г. Лондон) в 1967 году. Покорил публику не только своим обаянием, но и отличными голосовыми навыками, благодаря чему занимался озвучкой картин. Этот многоплановый артист востребован среди театральных и кинопродюсеров. Наибольшую известность принесла Джею Симпсону роль дежурного сержанта Иэна в британском детективе «Война Фойла» (Foyle's War). Затем он озвучивает «Древо искушений» в «Большом брате». Он также озвучил главного героя, Фли, в переиздании на английском языке DVD культового норвежского анимационного фильма 2006 года. «Освободите Джимми». Перед телезрителями он был представлен в фильмах «Восстановление» с Дэвидом Теннантом и Сарой Пэриш, «Горячие деньги», «Плохая толпа», «Прикосновение холода», «Несчастные случаи» и других. В 2008 году появился вместе с Россом Боутманом и Роджером Ллойд-Паком в пьесе Патрика Марбера «Выбор дилера». В 2011 году выходит фильм с Джеем Симпсоном, где он сыграл Джорджа Редмана («Подозрения мистера Уичера») для телеканала ITV. В том же в 2011 году он появляется в «Национальном гимне», эпизоде антологии «Черное зеркало», который многие кинолюбители считают культовым.