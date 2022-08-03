Освободите Джимми (В переводе Гоблина)
Wink
Фильмы
Освободите Джимми (В переводе Гоблина)

Освободите Джимми (В переводе Гоблина) (фильм, 2006) смотреть онлайн

7.02006, Slipp Jimmy fri
Мультфильм, Комедия81 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Безбашенный норвежский мультфильм строго для взрослых в правильном переводе Дмитрия «Гоблина» Пучкова. Четверка крепко пьющих приятелей устраивается работать уборщиками в русский цирк-шапито. В числе их обязанностей — уход за слоном Джимми, который страдает от наркозависимости и привлекает внимание как зоозащитников, так и лапландской мафии.

Страна
Великобритания, Норвегия, Дания
Жанр
Комедия, Мультфильм
Качество
SD
Время
81 мин / 01:21

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
5.9 IMDb