Освободите Джимми (В переводе Гоблина) (фильм, 2006) смотреть онлайн

Безбашенный норвежский мультфильм строго для взрослых в правильном переводе Дмитрия «Гоблина» Пучкова. Четверка крепко пьющих приятелей устраивается работать уборщиками в русский цирк-шапито. В числе их обязанностей — уход за слоном Джимми, который страдает от наркозависимости и привлекает внимание как зоозащитников, так и лапландской мафии.

