Освободите Джимми (В переводе Гоблина) (фильм, 2006) смотреть онлайн
7.02006, Slipp Jimmy fri
Мультфильм, Комедия81 мин18+
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О фильме
Безбашенный норвежский мультфильм строго для взрослых в правильном переводе Дмитрия «Гоблина» Пучкова. Четверка крепко пьющих приятелей устраивается работать уборщиками в русский цирк-шапито. В числе их обязанностей — уход за слоном Джимми, который страдает от наркозависимости и привлекает внимание как зоозащитников, так и лапландской мафии.
СтранаВеликобритания, Норвегия, Дания
ЖанрКомедия, Мультфильм
КачествоSD
Время81 мин / 01:21
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
5.9 IMDb
- КНРежиссёр
Кристофер
Нилсен
- Актёр
Вуди
Харрельсон
- Актёр
Саймон
Пегг
- Актёр
Фил
Дэниелс
- Актёр
Джей
Симпсон
- Актёр
Кайл
Маклоклен
- СМАктриса
Саманта
Мортон
- Актёр
Джим
Бродбент
- ЭФАктриса
Эмилия
Фокс
- КМАктёр
Крис
Маршалл
- ЛМАктриса
Лиза
Максвелл
- КНСценарист
Кристофер
Нилсен
- Сценарист
Саймон
Пегг
- ХГПродюсер
Хакон
Гундерсен
- ЭФПродюсер
Энди
Фрейн
- СБКомпозитор
Саймон
Босуэлл