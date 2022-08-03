Остров фантазий (фильм, 2020) смотреть онлайн

Кино, которое учит быть осторожнее с желаниями. Бизнесвумен Гвен Олсен, экс-полицейский Патрик Салливан, молодая девушка Мелани Коул и сводные братья-тусовщики Джей Ди и Бракс Уиверы выигрывают в телешоу путевку на отдаленный тропический остров. Владелец курорта Мистер Рорк обещает гостям воплотить в жизнь их самую сокровенную фантазию. Туристам необходимо выполнить только одно условие – досмотреть свою фантазию до конца. Гости счастливы и беззаботны, ведь они еще не подозревают, каким кошмаром обернутся для них безобидные на первый взгляд желания. Смогут ли горе-мечтатели вернуться домой?

