Остров фантазий
Wink
Фильмы
Остров фантазий
7.62020, Fantasy Island
Триллер, Фантастика104 мин18+

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Остров фантазий (фильм, 2020) смотреть онлайн

О фильме

Кино, которое учит быть осторожнее с желаниями. Бизнесвумен Гвен Олсен, экс-полицейский Патрик Салливан, молодая девушка Мелани Коул и сводные братья-тусовщики Джей Ди и Бракс Уиверы выигрывают в телешоу путевку на отдаленный тропический остров. Владелец курорта Мистер Рорк обещает гостям воплотить в жизнь их самую сокровенную фантазию. Туристам необходимо выполнить только одно условие – досмотреть свою фантазию до конца. Гости счастливы и беззаботны, ведь они еще не подозревают, каким кошмаром обернутся для них безобидные на первый взгляд желания. Смогут ли горе-мечтатели вернуться домой?

Страна
США
Жанр
Фантастика, Триллер
Качество
Full HD, SD
Время
104 мин / 01:44

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
4.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Остров фантазий»