7.62020, Fantasy Island
Триллер, Фантастика104 мин18+
Этот фильм пока недоступен
Остров фантазий (фильм, 2020) смотреть онлайн
О фильме
Кино, которое учит быть осторожнее с желаниями. Бизнесвумен Гвен Олсен, экс-полицейский Патрик Салливан, молодая девушка Мелани Коул и сводные братья-тусовщики Джей Ди и Бракс Уиверы выигрывают в телешоу путевку на отдаленный тропический остров. Владелец курорта Мистер Рорк обещает гостям воплотить в жизнь их самую сокровенную фантазию. Туристам необходимо выполнить только одно условие – досмотреть свою фантазию до конца. Гости счастливы и беззаботны, ведь они еще не подозревают, каким кошмаром обернутся для них безобидные на первый взгляд желания. Смогут ли горе-мечтатели вернуться домой?
СтранаСША
ЖанрФантастика, Триллер
КачествоFull HD, SD
Время104 мин / 01:44
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
4.9 IMDb
- Режиссёр
Джефф
Уодлоу
- Актёр
Майкл
Пенья
- Актриса
Мэгги
Кью
- ЛХАктриса
Люси
Хейл
- ОСАктёр
Остин
Стоуэлл
- Актриса
Портия
Даблдэй
- ДОАктёр
Джимми
О. Ян
- Актёр
Райан
Хансен
- МРАктёр
Майкл
Рукер
- ПФАктриса
Париса
Фитц-Хенли
- Актёр
Майк
Фогель
- Сценарист
Джефф
Уодлоу
- КРСценарист
Кристофер
Роач
- ДДСценарист
Джиллиан
Джейкобс
- ШАПродюсер
Шон
Албертсон
- Продюсер
Джейсон
Блум
- ИХАктёр дубляжа
Илья
Хвостиков
- НГАктриса дубляжа
Наталья
Грачёва
- АКАктриса дубляжа
Александра
Курагина
- Актёр дубляжа
Станислав
Тикунов
- АКАктриса дубляжа
Анна
Киселёва
- МФХудожник
Марк
Физикелла
- ШАМонтажёр
Шон
Албертсон
- ТООператор
Тоби
Оливер
- БМКомпозитор
Бэр
Маккрири