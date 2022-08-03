Придворный чародей волшебной страны Игрувии попадает в немилость к властям, и в наказание они ссылают возлюбленную мага на Землю. Спустя годы, будучи уже бабушкой, Мэри рассказывает об Игрувии своему внуку Терри, и он отправляется в сказочное королевство, охваченное заклятием злодея Грампа.

