Осторожно: Грамп!
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Осторожно: Грамп!

Осторожно: Грамп! (фильм, 2018) смотреть онлайн

2018, Ahí viene Cascarrabias
Мультфильм, Семейный93 мин6+

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О фильме

Придворный чародей волшебной страны Игрувии попадает в немилость к властям, и в наказание они ссылают возлюбленную мага на Землю. Спустя годы, будучи уже бабушкой, Мэри рассказывает об Игрувии своему внуку Терри, и он отправляется в сказочное королевство, охваченное заклятием злодея Грампа.

Страна
Великобритания, США, Мексика, Индия
Жанр
Комедия, Семейный, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
Качество
Full HD, SD
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
4.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Осторожно: Грамп!»