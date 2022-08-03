Осторожно: Грамп! (фильм, 2018) смотреть онлайн
2018, Ahí viene Cascarrabias
Мультфильм, Семейный93 мин6+
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О фильме
Придворный чародей волшебной страны Игрувии попадает в немилость к властям, и в наказание они ссылают возлюбленную мага на Землю. Спустя годы, будучи уже бабушкой, Мэри рассказывает об Игрувии своему внуку Терри, и он отправляется в сказочное королевство, охваченное заклятием злодея Грампа.
СтранаВеликобритания, США, Мексика, Индия
ЖанрКомедия, Семейный, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
КачествоFull HD, SD
Время93 мин / 01:33
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
4.7 IMDb
- АКРежиссёр
Андрес
Кутерье
- Актёр
Иэн
Макшейн
- Актёр
Тоби
Кеббелл
- Актриса
Лили
Коллинз
- КВАктёр
Кит
Викхэм
- ДХАктёр
Дэвид
Холт
- ЭТАктриса
Эмма
Тейт
- ЭТАктриса
Эми
Томпсон
- АУАктёр
Андрес
Уильямс
- КМАктриса
Клэр
Морган
- БШПродюсер
Билл
Шульц
- ЭБПродюсер
Эдоардо
Бусси
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- АКАктёр дубляжа
Антон
Колесников
- АСАктриса дубляжа
Алёна
Созинова
- ВААктёр дубляжа
Владимир
Антипов
- ДСКомпозитор
Джеймс
Сеймур Бретт