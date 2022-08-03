Особняк с привидениями (фильм, 2003) смотреть онлайн
2003, The Haunted Mansion
Кино для детей, Фэнтези84 мин12+
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О фильме
В черный-черный особняк, в черные-черные комнаты ненадолго заселяется семья Джима Айверса. Они пока не подозревают, что здесь обитают сотни призраков, диких, но симпатичных. Скоро выяснится, что Айверсы очутились в таинственном доме неслучайно.
СтранаСША
ЖанрКино для детей, Фэнтези
КачествоSD
Время84 мин / 01:24
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
5.2 IMDb
- Режиссёр
Роб
Минкофф
- Актёр
Эдди
Мерфи
- ТСАктёр
Теренс
Стэмп
- Актёр
Натаниель
Паркер
- Актриса
Марша
Томасон
- Актриса
Дженнифер
Тилли
- Актёр
Уоллес
Шоун
- Актриса
Дина
Спайби
- МДАктёр
Марк
Джон Джеффрис
- АДАктриса
Ари
Дэвис
- ДДАктёр
Джим
Дуган
- ДБСценарист
Дэвид
Беренбаум
- ЭГПродюсер
Эндрю
Ганн
- ДХПродюсер
Дон
Хан
- ББПродюсер
Бэрри
Бернарди
- Продюсер
Роб
Минкофф
- АБАктёр дубляжа
Александр
Баргман
- БУАктёр дубляжа
Борис
Улитин
- Актёр дубляжа
Валерий
Соловьев
- МСАктриса дубляжа
Мария
Соснякова
- ТМАктриса дубляжа
Татьяна
Михалевкина
- БФХудожник
Бит
Фрутигер
- ММХудожница
Мона
Мэй
- РБХудожница
Розмари
Бранденбург
- РАОператор
Реми
Адефаразин
- ММКомпозитор
Марк
Манчина