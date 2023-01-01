Осада (фильм, 1998) смотреть онлайн

Сюжет

Когда в Бруклине взлетает на воздух автобус и на улицах Нью-Йорка разворачивается кровавый террор, Хаб — Хаббарт, глава Объединенного Антитеррористического Подразделения ФБР получает задание задержать террористов и предъявить им обвинение. Элиза Крафт — тайный оперативный агент ЦРУ. Она обладает ценными источниками информации в среде американцев арабского происхождения и тесно связана с ними.



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