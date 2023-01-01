Осада (фильм, 1998) смотреть онлайн
8.61998, The Siege
Боевики, Триллеры111 мин18+
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Сюжет
Когда в Бруклине взлетает на воздух автобус и на улицах Нью-Йорка разворачивается кровавый террор, Хаб — Хаббарт, глава Объединенного Антитеррористического Подразделения ФБР получает задание задержать террористов и предъявить им обвинение. Элиза Крафт — тайный оперативный агент ЦРУ. Она обладает ценными источниками информации в среде американцев арабского происхождения и тесно связана с ними.
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Информация
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.4 IMDb
- Режиссёр
Эдвард
Цвик
- Актёр
Дензел
Вашингтон
- Актриса
Аннетт
Бенинг
- Актёр
Брюс
Уиллис
- Актёр
Тони
Шэлуб
- Актёр
Сами
Буажила
- АБАктёр
Ахмед
Бен Ларби
- ММАктёр
Мосле
Мохамед
- ЛПАктриса
Лианна
Пай
- МВАктёр
Марк
Вэлли
- ДГАктёр
Джек
Гуолтни
- ММСценарист
Менно
Мейес
- Сценарист
Эдвард
Цвик
- ЛРСценарист
Лоуренс
Райт
- Продюсер
Линда
Обст
- Продюсер
Эдвард
Цвик
- БДПродюсер
Брюс
Деван
- ВГАктёр дубляжа
Владимир
Герасимов
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- Актёр дубляжа
Вадим
Андреев
- АЛАктёр дубляжа
Аристарх
Ливанов
- АКАктёр дубляжа
Андрей
Казанцев
- КШХудожник
Крис
Шрайвер
- ЭРХудожница
Энн
Рот
- ГРХудожница
Гретчен
Рау
- СРМонтажёр
Стивен
Розенблюм
- РДОператор
Роджер
Дикинс
- ГРКомпозит�ор
Грэм
Ревелл