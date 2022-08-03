Оптом дешевле (фильм, 2003) смотреть онлайн
2003, Cheaper by the Dozen
Комедия94 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Том и Кейт вместе еще со школы. Они всегда мечтали о большой семье и успешной карьере. Но после рождения первых детей мысли о карьере ушли на второй. Когда детей стало уже двенадцать, Тому предложили работу его мечты — тренировать футбольную команду. Сможет ли Том правильно распределить свои усилия, чтобы ни дети, ни работа не пострадали?
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
5.9 IMDb
- ШЛРежиссёр
Шон
Леви
- Актёр
Стив
Мартин
- Актриса
Бонни
Хант
- Актриса
Пайпер
Перабо
- ТУАктёр
Том
Уэллинг
- Актриса
Хилари
Дафф
- КШАктёр
Кевин
Шмидт
- ЭСАктриса
Элисон
Стоунер
- ДСАктёр
Джейкоб
Смит
- ЛМАктриса
Лилиана
Муми
- МЙАктриса
Морган
Йорк
- СХСценарист
Сэм
Харпер
- ДКСценарист
Джоэл
Коэн
- АССценарист
Алек
Соколов
- Продюсер
Майкл
Барнатан
- Продюсер
Роберт
Симондс
- Актёр дубляжа
Валерий
Кухарешин
- ЕИАктёр дубляжа
Евгений
Иванов
- КБАктриса дубляжа
Ксения
Бржезовская
- ЕЧАктриса дубляжа
Елизавета
Чабан
- ВЧАктёр дубляжа
Варвара
Чабан
- СМХудожник
Скотт
Миэн
- СМХудожница
Санья
Милкович Хэйс
- ДФМонтажёр
Джордж
Фолси мл.
- ДБОператор
Джонатан
Браун
- КБКомпозитор
Кристоф
Бек