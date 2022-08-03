Wink
Оптом дешевле

Оптом дешевле (фильм, 2003) смотреть онлайн

2003, Cheaper by the Dozen
Комедия94 мин18+

Том и Кейт вместе еще со школы. Они всегда мечтали о большой семье и успешной карьере. Но после рождения первых детей мысли о карьере ушли на второй. Когда детей стало уже двенадцать, Тому предложили работу его мечты — тренировать футбольную команду. Сможет ли Том правильно распределить свои усилия, чтобы ни дети, ни работа не пострадали?

Страна
США
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Оптом дешевле»