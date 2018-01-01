Wink
Фильмы
Оптимистическая трагедия
Актёры и съёмочная группа фильма «Оптимистическая трагедия»

Актёры и съёмочная группа фильма «Оптимистическая трагедия»

Режиссёры

Самсон Самсонов

Самсон Самсонов

Режиссёр

Актёры

Маргарита Володина

Маргарита Володина

Актриса
Борис Андреев

Борис Андреев

Актёр
Вячеслав Тихонов

Вячеслав Тихонов

Актёр
Всеволод Санаев

Всеволод Санаев

Актёр
Орво Бьёрнинен

Орво Бьёрнинен

Актёр
Всеволод Сафонов

Всеволод Сафонов

Актёр
Иван Жеваго

Иван Жеваго

Актёр
Даниил Нетребин

Даниил Нетребин

Актёр
Григорий Михайлов

Григорий Михайлов

Актёр
Петр Соболевский

Петр Соболевский

Актёр

Сценаристы

Самсон Самсонов

Самсон Самсонов

Сценарист
Всеволод Вишневский

Всеволод Вишневский

Сценарист

Продюсеры

Александр Яблочкин

Александр Яблочкин

Продюсер

Монтажёры

А. Камагарова

А. Камагарова

Монтажёр

Операторы

Владимир Монахов

Владимир Монахов

Оператор

Композиторы

Василий Дехтерев

Василий Дехтерев

Композитор