Wink
Орво Бьёрнинен
Орво Бьёрнинен

Орво Бьёрнинен

Карьера
Актёр
Дата рождения
31 декабря 1924 г. (95 лет)
Дата смерти
13 июля 2020 г.

Фильмография

Актёр