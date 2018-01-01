WinkФильмыОперация «Мертвый снег»Актёры и съёмочная группа фильма «Операция «Мертвый снег»»
Актёры и съёмочная группа фильма «Операция «Мертвый снег»»
Режиссёры
Актёры
АктёрMartin (в титрах: Vegar Hoel)
Вегар ХульGeir Vegar Hoel
АктёрRoy
Стиг Фроде ХенриксенStig Frode Henriksen
АктрисаHanna
Шарлотта ФрогнерCharlotte Frogner
АктёрVegard
Ласс ВалдалLasse Valdal
АктрисаLiv
Иви Кассет РостенEvy Kasseth Røsten
АктёрErlend
Йеппе Бек ЛаурсенJeppe Beck Laursen
АктрисаChris
Дженни СкавланJenny Skavlan
АктрисаSara
Ане Даль ТорпAne Dahl Torp
АктёрTurgåer
Бьорн СундквистBjørn Sundquist
АктёрOberst Herzog