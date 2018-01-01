Wink
Операция «Мертвый снег»
Актёры и съёмочная группа фильма «Операция «Мертвый снег»»

Актёры и съёмочная группа фильма «Операция «Мертвый снег»»

Режиссёры

Томми Виркола

Tommy Wirkola
Режиссёр

Актёры

Вегар Хуль

Geir Vegar Hoel
АктёрMartin (в титрах: Vegar Hoel)
Стиг Фроде Хенриксен

Stig Frode Henriksen
АктёрRoy
Шарлотта Фрогнер

Charlotte Frogner
АктрисаHanna
Ласс Валдал

Lasse Valdal
АктёрVegard
Иви Кассет Ростен

Evy Kasseth Røsten
АктрисаLiv
Йеппе Бек Лаурсен

Jeppe Beck Laursen
АктёрErlend
Дженни Скавлан

Jenny Skavlan
АктрисаChris
Ане Даль Торп

Ane Dahl Torp
АктрисаSara
Бьорн Сундквист

Bjørn Sundquist
АктёрTurgåer
Орхан Гамст

Ørjan Gamst
АктёрOberst Herzog

Сценаристы

Томми Виркола

Tommy Wirkola
Сценарист
Стиг Фроде Хенриксен

Stig Frode Henriksen
Сценарист

Продюсеры

Терье Стромстад

Terje Strømstad
Продюсер

Актёры дубляжа

Василий Дахненко

Актёр дубляжа
Александр Коврижных

Актёр дубляжа
Марианна Шульц

Актриса дубляжа
Михаил Тихонов

Актёр дубляжа
Юлия Черкасова

Актриса дубляжа

Композиторы

Кристин Вайб

Christin Wibe
Композитор