Операция «Мертвый снег»
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Операция «Мертвый снег»

Операция «Мертвый снег» (фильм, 2009) смотреть онлайн

7.62009, Død snø
Ужасы, Боевик87 мин18+

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О фильме

Группа студентов-медиков отправляется в горы, чтобы провести там несколько дней на каникулах. Вместо отдыха и развлечений в декорациях идиллического норвежского пейзажа молодые люди попадают в кошмарный сон — им приходится бороться за жизнь в схватке с пропавшим здесь когда-то во время войны отрядом немецких солдат, превратившихся теперь в зомби.

Страна
Норвегия
Жанр
Комедия, Ужасы, Боевик
Качество
Full HD
Время
87 мин / 01:27

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Операция «Мертвый снег»»