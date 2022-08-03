Операция «Мертвый снег» (фильм, 2009) смотреть онлайн
7.62009, Død snø
Ужасы, Боевик87 мин18+
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О фильме
Группа студентов-медиков отправляется в горы, чтобы провести там несколько дней на каникулах. Вместо отдыха и развлечений в декорациях идиллического норвежского пейзажа молодые люди попадают в кошмарный сон — им приходится бороться за жизнь в схватке с пропавшим здесь когда-то во время войны отрядом немецких солдат, превратившихся теперь в зомби.
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
6.3 IMDb
- Режиссёр
Томми
Виркола
- ВХАктёр
Вегар
Хуль
- СФАктёр
Стиг
Фроде Хенриксен
- ШФАктриса
Шарлотта
Фрогнер
- ЛВАктёр
Ласс
Валдал
- ИКАктриса
Иви
Кассет Ростен
- ЙБАктёр
Йеппе
Бек Лаурсен
- ДСАктриса
Дженни
Скавлан
- АДАктриса
Ане
Даль Торп
- БСАктёр
Бьорн
Сундквист
- ОГАктёр
Орхан
Гамст
- Сценарист
Томми
Виркола
- СФСценарист
Стиг
Фроде Хенриксен
- ТСПродюсер
Терье
Стромстад
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- Актриса дубляжа
Марианна
Шульц
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тихонов
- ЮЧАктриса дубляжа
Юлия
Черкасова
- КВКомпозитор
Кристин
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