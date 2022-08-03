Операция «Мертвый снег» (фильм, 2009) смотреть онлайн

Группа студентов-медиков отправляется в горы, чтобы провести там несколько дней на каникулах. Вместо отдыха и развлечений в декорациях идиллического норвежского пейзажа молодые люди попадают в кошмарный сон — им приходится бороться за жизнь в схватке с пропавшим здесь когда-то во время войны отрядом немецких солдат, превратившихся теперь в зомби.

