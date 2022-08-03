Чернокожий подросток убит сотрудниками полицейского патруля. В городе проходят массовые протесты. В таких обстоятельствах чернокожая полицейская Рене Ломито возвращается к работе после гибели сына и становится свидетельницей загадочной гибели напарника. Она уверена в мистической природе происшествия, но никто не слушает пережившую стресс женщину. Тем временем странные смерти полицейских продолжаются.

