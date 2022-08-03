Оперативная съемка (Видеорегистратор) (фильм, 2020) смотреть онлайн
8.22020, Body Cam
Ужасы, Триллер92 мин18+
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О фильме
Чернокожий подросток убит сотрудниками полицейского патруля. В городе проходят массовые протесты. В таких обстоятельствах чернокожая полицейская Рене Ломито возвращается к работе после гибели сына и становится свидетельницей загадочной гибели напарника. Она уверена в мистической природе происшествия, но никто не слушает пережившую стресс женщину. Тем временем странные смерти полицейских продолжаются.
Рейтинг
5.5 КиноПоиск
5.3 IMDb
- МВРежиссёр
Малик
Виттал
- Актриса
Мэри
Джей Блайдж
- Актёр
Нат
Вулф
- Актёр
Дэвид
Зайас
- Актриса
Аника
Нони Роуз
- Актёр
Дэвид
Уоршофски
- ИКАктёр
Иэн
Касселберри
- ФФАктёр
Филип
Форнах
- ЛГАктриса
Лара
Грайс
- ДГАктёр
Деметриус
Гросс
- НРАктриса
Наима
Рамос-Чепмен
- НМСценарист
Николас
МакКарти
- РРСценарист
Ричмонд
Ридель
- ДХПродюсер
Джон
Х. Бристер
- РМПродюсер
Робин
Маршалл
- ЕШАктриса дубляжа
Елена
Шульман
- ИКАктёр дубляжа
Илья
Крутояров
- Актёр дубляжа
Константин
Карасик
- ЕБАктриса дубляжа
Екатерина
Бранд
- Актёр дубляжа
Валерий
Сторожик
- ТЦХудожник
Тони
Циглер
- КБМонтажёр
Кен
Блэкуэлл
- ПЛОператор
Педро
Луке
- ДБКомпозитор
Джозеф
Бишара