Оперативная съемка (Видеорегистратор)
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Оперативная съемка (Видеорегистратор)

Оперативная съемка (Видеорегистратор) (фильм, 2020) смотреть онлайн

8.22020, Body Cam
Ужасы, Триллер92 мин18+

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О фильме

Чернокожий подросток убит сотрудниками полицейского патруля. В городе проходят массовые протесты. В таких обстоятельствах чернокожая полицейская Рене Ломито возвращается к работе после гибели сына и становится свидетельницей загадочной гибели напарника. Она уверена в мистической природе происшествия, но никто не слушает пережившую стресс женщину. Тем временем странные смерти полицейских продолжаются.

Страна
США
Жанр
Ужасы, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

5.5 КиноПоиск
5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Оперативная съемка (Видеорегистратор)»