6.22022, Wrong Place
Боевики, Триллеры91 мин18+
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Опасный свидетель (фильм, 2022) смотреть онлайн
Сюжет
Хлоя потеряла мать в автокатастрофе, к тому же у нее обнаружили рак. Она едет к своему отцу Фрэнку, который живет в лесном доме, устроившись охранником в ломбард. В первую же неделю работы он стал свидетелем убийства, в котором участвовал местный наркоторговец Вeрджил. Фрэнк арестовал преступника, но теперь стал мишенью для его сына Джейка. Тот нападает на Хлою, надеясь использовать ее как приманку для Фрэнка, но даже не подозревает, что девушка способна постоять за себя.
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Рейтинг
5.4 КиноПоиск
3.5 IMDb
- МБРежиссёр
Майк
Бёрнс
- ЭГАктриса
Эшли
Грин
- Актёр
Брюс
Уиллис
- МСАктёр
Майкл
Сироу
- Актёр
Тексас
Бэттл
- СДАктриса
Стэйси
Дейнджер
- МФАктёр
Масси
Фурлан
- АУАктёр
Адам
Уэль Поттер
- ЛЭАктриса
Лорен
Элиз МакКорд
- ДДАктёр
Джон
Д. Хикман
- ЛВАктриса
Ларкен
Вудворд
- Продюсер
Рэндолл
Эмметт
- ДФПродюсер
Джордж
Фурла
- ЧАПродюсер
Чад
А. Верди
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Беспалый
- ИПАктёр дубляжа
Иван
Породнов
- СПАктёр дубляжа
Сергей
Пономарёв
- АЛАктриса дубляжа
Анастасия
Лапина
- ДБМонтажёр
Джейк
Бачхейт
- ПАОператор
Питер
А. Холлэн�д
- МБКомпозитор
Майк
Бёрнс