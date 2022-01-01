Опасный свидетель (фильм, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Хлоя потеряла мать в автокатастрофе, к тому же у нее обнаружили рак. Она едет к своему отцу Фрэнку, который живет в лесном доме, устроившись охранником в ломбард. В первую же неделю работы он стал свидетелем убийства, в котором участвовал местный наркоторговец Вeрджил. Фрэнк арестовал преступника, но теперь стал мишенью для его сына Джейка. Тот нападает на Хлою, надеясь использовать ее как приманку для Фрэнка, но даже не подозревает, что девушка способна постоять за себя.



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