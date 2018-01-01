Wink
Фильмы
Оно
Актёры и съёмочная группа фильма «Оно»

Актёры и съёмочная группа фильма «Оно»

Режиссёры

Андрес Мускетти

Андрес Мускетти

Andres Muschietti
Режиссёр

Актёры

Джейден Мартелл

Джейден Мартелл

Jaeden Martell
АктёрBill Denbrough (в титрах: Jaeden Lieberher)
Джереми Рэй Тейлор

Джереми Рэй Тейлор

Jeremy Ray Taylor
АктёрBen Hanscom
София Лиллис

София Лиллис

Sophia Lillis
АктрисаBeverly Marsh
Финн Вулфхард

Финн Вулфхард

Finn Wolfhard
АктёрRichie Tozier
Чоузен Джейкобс

Чоузен Джейкобс

Chosen Jacobs
АктёрMike Hanlon
Джек Дилан Грейзер

Джек Дилан Грейзер

Jack Dylan Grazer
АктёрEddie Kaspbrak
Уайатт Олефф

Уайатт Олефф

Wyatt Oleff
АктёрStanley Uris
Билл Скарсгард

Билл Скарсгард

Bill Skarsgård
АктёрPennywise
Николас Хэмилтон

Николас Хэмилтон

Nicholas Hamilton
АктёрHenry Bowers
Джейк Сим

Джейк Сим

Jake Sim
Актёр

Сценаристы

Чейз Палмер

Чейз Палмер

Chase Palmer
Сценарист
Кэри Дзёдзи Фукунага

Кэри Дзёдзи Фукунага

Cary Joji Fukunaga
Сценарист
Гари Доберман

Гари Доберман

Gary Dauberman
Сценарист
Стивен Кинг

Стивен Кинг

Stephen King
Сценарист

Продюсеры

Ричард Бренер

Ричард Бренер

Richard Brener
Продюсер
Даг Дэвисон

Даг Дэвисон

Doug Davison
Продюсер
Тоби Эммерих

Тоби Эммерих

Toby Emmerich
Продюсер

Актёры дубляжа

Максим Чихачёв

Максим Чихачёв

Актёр дубляжа
Владимир Войтюк

Владимир Войтюк

Актёр дубляжа
Дарья Шевчук

Дарья Шевчук

Актриса дубляжа
Даниил Бледный

Даниил Бледный

Актёр дубляжа
Даниил Трещов

Даниил Трещов

Актёр дубляжа

Художники

Питер Гранди

Питер Гранди

Peter Grundy
Художник
Джени Брайант

Джени Брайант

Janie Bryant
Художница
Клод Паре

Клод Паре

Claude Paré
Художник

Монтажёры

Джейсон Бэллэнтайн

Джейсон Бэллэнтайн

Jason Ballantine
Монтажёр

Операторы

Чон Джон-хун

Чон Джон-хун

Jeong Jeong-hoon
Оператор

Композиторы

Бенджамин Уоллфиш

Бенджамин Уоллфиш

Benjamin Wallfisch
Композитор