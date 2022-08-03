Оно (фильм, 2017) смотреть онлайн
8.52017, It
Ужасы, Фэнтези129 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Когда в городке Дерри, штат Мэн, начинают пропадать дети, несколько ребят сталкиваются со своими величайшими страхами и вынуждены помериться силами со злобным клоуном Пеннивайзом, чьи проявления жестокости и список жертв уходят в глубь веков.
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
7.3 IMDb
- Режиссёр
Андрес
Мускетти
- ДМАктёр
Джейден
Мартелл
- ДРАктёр
Джереми
Рэй Тейлор
- СЛАктриса
София
Лиллис
- ФВАктёр
Финн
Вулфхард
- ЧДАктёр
Чоузен
Джейкобс
- Актёр
Джек
Дилан Грейзер
- УОАктёр
Уайатт
Олефф
- Актёр
Билл
Скарсгард
- НХАктёр
Николас
Хэмилтон
- ДСАктёр
Джейк
Сим
- ЧПСценарист
Чейз
Палмер
- КДСценарист
Кэри
Дзёдзи Фукунага
- ГДСценарист
Гари
Доберман
- Сценарист
Стивен
Кинг
- Продюсер
Ричард
Бренер
- ДДПродюсер
Даг
Дэвисон
- Продюсер
Тоби
Эммерих
- МЧАктёр дубляжа
Максим
Чихачёв
- ВВАктёр дубляжа
Владимир
Войтюк
- Актриса дубляжа
Дарья
Шевчук
- ДБАктёр дубляжа
Даниил
Бледный
- ДТАктёр дубляжа
Даниил
Трещов
- ПГХудожник
Питер
Гранди
- ДБХудожница
Джени
Брайант
- КПХудожник
Клод
Паре
- ДБМонтажёр
Джейсон
Бэллэнтайн
- ЧДОператор
Чон
Джон-хун
- БУКомпозитор
Бенджамин
Уоллфиш