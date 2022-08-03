Когда в городке Дерри, штат Мэн, начинают пропадать дети, несколько ребят сталкиваются со своими величайшими страхами и вынуждены помериться силами со злобным клоуном Пеннивайзом, чьи проявления жестокости и список жертв уходят в глубь веков.

