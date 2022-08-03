Оно
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Оно

Оно (фильм, 2017) смотреть онлайн

8.52017, It
Ужасы, Фэнтези129 мин18+

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О фильме

Когда в городке Дерри, штат Мэн, начинают пропадать дети, несколько ребят сталкиваются со своими величайшими страхами и вынуждены помериться силами со злобным клоуном Пеннивайзом, чьи проявления жестокости и список жертв уходят в глубь веков.

Страна
США, Канада
Жанр
Ужасы, Драма, Фэнтези, Детектив
Качество
SD
Время
129 мин / 02:09

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Оно»