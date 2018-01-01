Wink
Они встретились в пути
Актёры и съёмочная группа фильма «Они встретились в пути»

Актёры и съёмочная группа фильма «Они встретились в пути»

Режиссёры

Татьяна Лукашевич

Режиссёр

Актёры

Виктор Авдюшко

АктёрМакар Семенов
Роза Макагонова

АктрисаТася
Нина Дорошина

АктрисаЛена Крапивина
Николай Комиссаров

Актёрпрофессор
Алексей Кожевников

АктёрКостя Вавилов
Лариса Кронберг

АктрисаСоня Марлевская
Елена Тяпкина

АктрисаМарья Ивановна
Петр Щербаков

АктёрСергей Туманов
Вера Васильева

АктрисаАнна Ивановна
Владимир Дорофеев

Актёрдворник
Елена Вольская

Актриса
Вера Бурлакова

Актриса
Лидия Королёва

Актрисакондуктор
Николай Светловидов

Актёрпреподаватель
Вероника Бужинская

Актриса
Г. Мочалов

Актёрмилиционер

Сценаристы

Леонид Пантелеев

Сценарист

Операторы

Семен Шейнин

Оператор

Композиторы

Василий Дехтерев

Композитор