Wink
Детям
Он попался!
Актёры и съёмочная группа фильма «Он попался!»

Актёры и съёмочная группа фильма «Он попался!»

Режиссёры

Вячеслав Котёночкин

Вячеслав Котёночкин

Режиссёр

Актёры

Клара Румянова

Клара Румянова

АктрисаБобр / Мышонок / Заяц
Мария Виноградова

Мария Виноградова

АктрисаБарсук
Людмила Гнилова

Людмила Гнилова

АктрисаБелка
Рогволд Суховерко

Рогволд Суховерко

АктёрМедведь

Сценаристы

Григорий Остер

Григорий Остер

Сценарист

Продюсеры

Любовь Бутырина

Любовь Бутырина

Продюсер

Художники

Светозар Русаков

Светозар Русаков

Художник

Операторы

Светлана Кощеева

Светлана Кощеева

Оператор

Композиторы

Игорь Ефремов

Игорь Ефремов

Композитор